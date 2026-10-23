Flavia Vázquez -vecina de Berazategui- adoptó a Pinta y Nela, dos perritas que estaban en el Complejo Municipal Los Privilegiados. Si bien tenía pensado adoptar a un solo animal, el cariño que sintió por Pinta y las ganas de no separarla de su compañera, la llevaron a decidirse por ambas. En agosto, el intendente Carlos Balor había compartido en sus redes sociales videos de las dos perritas para ayudarlas a encontrar un hogar.

“Venía mirando las fotos y el sábado vine a conocerlas personalmente. Cuando entré, Pinta se me tiró encima y empezó a darme besos. Ahí supe que era ella la que me había elegido y me robó el corazón. Como estaba con su compañerita Nela, me dio pena separarlas, así que me las llevo a las dos”, contó Flavia, quien hacía muchos años que no tenía perros y deseaba concretar esta adopción.

“Este primer momento con ellas fue hermoso. Ya tienen sus camitas y sus cosas en casa… Y las esperaba con mucha ansiedad. La verdad es que me atendieron súper bien en Los Privilegiados y me voy muy conforme. Para mí, lo mejor es adoptar y darles una oportunidad a los perritos que no tienen familia, porque ellos también nos dan muchísimo amor”, expresó esta vecina de El Pato. Y agregó: “Ahora voy a llegar a casa y creo que no va a ser una casa, sino un hogar. Ya quiero abrazarlas, estar con ellas y compartir”.

En agosto pasado, el intendente de Berazategui, Carlos Balor, había presentado a Nela y Pinta a través de dos videos publicados en su cuenta de Instagram, con el objetivo de ayudarlas a encontrar una familia. En el caso de Nela, invitó a la comunidad a sumar un nuevo integrante al hogar y recordó que la adopción responsable es un acto de amor y compromiso. Por su parte, contó que Pinta se había perdido durante los festejos de los partidos de la Selección en el Mundial y que necesitaba un hogar donde recibir cariño y cuidados.

Quienes deseen adoptar pueden acercarse al Complejo Municipal Los Privilegiados (calle 156 y 50), de lunes a viernes, de 10.30 a 12.30 o de 15.00 a 16.00; o a la Clínica Veterinaria Municipal (Av. Ranelagh entre Milazzo y 45), de lunes a viernes, de 8.00 a 14.00. Como parte del proceso, se realiza un chequeo previo del domicilio de la familia adoptante para verificar que cuente con las condiciones adecuadas y evitar que el animal se escape.

La historia de Pinta y Nela refleja el valor de la adopción responsable y la importancia de brindarles una oportunidad a los animales que esperan una familia.