La UTN Avellaneda abre la inscripción al curso de “Diagnóstico y reparación de PC: de cero a experto”, organizado desde la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria y dirigido a toda la comunidad, con el objetivo de aportar los conocimientos para poder armar y desarmar una computadora.

La capacitación propone el abordaje integral de la reparación de PC y permite conocer los componentes, realizar diagnósticos para efectuar reparaciones, desarrollar mantenimientos preventivos y correctivos e instalar y configurar sistemas operativos en forma eficiente.

El curso inicia el 7 de noviembre, con clases presenciales los sábados de 9 a 12 h y una duración de un mes. Entre los temas por abordar se trabajará en forma teórica y práctica sobre introducción al hardware y diagnóstico básico, diagnóstico avanzado y reemplazo de componentes, instalación de sistemas operativos y configuración inicial y diagnóstico integral.