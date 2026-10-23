Lanús Gobierno informa que desde el lunes 26 al viernes 30 de octubre se llevarán a cabo distintas jornadas de autocuidado bajo el lema “Lanús se prepara para afrontar riesgos climatológicos”, donde las ciudadanas y los ciudadanos obtendrán información relacionada al fenómeno climatológico El Niño, además de recomendaciones sobre cómo actuar frente a este evento.

El lunes 26, a las 18, se hará en la Parroquia Nuestra Señora del Valle, ubicada en Blanco Encalada N° 1849 en Gerli; mientras que a las 18:30, ese mismo día, también se realizará en el Club Independencia situado en Cnel. Albariños y Corvalán, en Monte Chingolo. El martes 27 a las 18:30 tendrá lugar en el Club Estrella de Caraza, en 1° de Mayo N° 4400 en Lanús Oeste; y a las 19 en la Iglesia Conexión de Dios en la avenida Hipólito Yrigoyen N° 5869, en Remedios de Escalada.

Por otro lado, el miércoles 28 a las 17 se llevará adelante en la Iglesia Revestidos de su Gloria, en Matanza N° 2648 en Monte Chingolo; y a las 18:30 en el Club Olimpo en Santiago Plaul N° 2122, en Lanús Oeste. El jueves 29, a las 18, se realizará en el Club Atlético 9 de Julio, en Jujuy N° 1769 en Lanús Oeste; y a las 18:30 en el Club Villa Besada, en Sitio de Montevideo N° 3839 en Monte Chingolo. Y el viernes 30, a las 17, se desarrollará en el Ministerio Voz de Dios, en Pje. Boquerón N° 4492 en Lanús Oeste; y a las 18:30 en el Club Balcarce en Ugarte N° 3589, en Remedios de Escalada.

En las mismas, también se brindará un taller de primeros auxilios y manejo de heridas; las y los asistentes también aprenderán a realizar reanimación cardiopulmonar (RCP) y a utilizar correctamente el Desfibrilador Externo Automático (DEA).

Cabe recordar que, en caso de lluvia, la actividad quedará suspendida.