Después que se conociera que Quimes había logrado ser Campeón de la edición 2026 de los Juegos Bonaerenses, Mayra Mendoa realizó en la noche de este viernes una videollamada con toda la delegación ganadora, donde hizo extensiva la invitación al gobernador Axel Kicillof para entregar la copa en la ciudad quilmeña a los representantes locales.

Un dato político que no pasó desapercibido.

Y destacó que “detrás de cada medalla hay esfuerzo, sueños, familias que acompañan, profes que enseñan y una ciudad que cree en sus jóvenes. Este primer puesto demuestra algo que siempre defendimos: cuando hay decisión política, los sueños de nuestros pibes y pibas dejan de ser privilegios y se convierten en oportunidades. ¡Orgullo conurbano! ¡Gracias a cada deportista, a cada profe y a cada familia! ¡Gracias, Quilmes de mi corazón!”.