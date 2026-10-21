Lanús Gobierno concretó la inauguración de un nuevo espacio recreativo sobre la calle General Paz entre Machaín y 20 de Septiembre, en el barrio Villa Talleres de la localidad de Remedios de Escalada, con el objetivo de que los vecinos y las vecinas puedan disfrutar de un lugar con nuevo equipamiento, juegos y en las mejores condiciones.

El mismo cuenta con una cancha de fútbol de hormigón, juegos infantiles, mobiliario urbano, iluminación, cámara de seguridad, vegetación y también se hicieron tareas de muralismo para embellecer el lugar. Este sitio anteriormente era utilizado como un basural y fue recuperado en su totalidad para la comunidad de la zona.

Esta acción forma parte de un compromiso asumido por el intendente Julián Álvarez para contar con más lugares públicos de calidad para las familias lanusenses. De la actividad formaron parte la jefa de Gabinete, Nadia Burgos; y la secretaria de Planificación Territorial y Obra Pública, Emilia Aristei.