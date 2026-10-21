La errática iniciativa de los ediles de La Libertad Avanza Berazategui se asemeja a las de su par quilmeña que reclamaba por asfaltos y luminarias en Florencio Varela. Aunque en el caso de los concejales libertarios de Berazategui fueron más burdos, porque plantearon el hecho generando no solo risas dentro y fuera de Berazategui, sino el avance liso y llanamente sobre los intereses del vecino distrito.

Con Mario Molver a la cabeza, Lucía Auscarriaga y Diana Paterno presentaron el expediente N°7224-HCD-2026 solicitando que “la Secretaría de Gobierno municipal (Berazategui) requiera al Municipio de Quilmes la instalación de cámaras de seguridad en el Cementerio de Ezpeleta, Quilmes”.

Aseguran que la excusa de los mileístas berazateguenses es por los robos en los panteones y nichos del Cementerio de Quilmes.