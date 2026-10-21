El Gobernador Axel Kicillof, y la Ministra de Ambiente, Daniela Vilar, junto al intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, presentaron el programa Empleo Verde en el Parque Solar Diego Armando Maradona de Fiorito, con la presencia de la Directora General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Flavia Terigi, la Jefa de Gabinete local, Sol Tischik, y el Secretario de Educación, Producción y Trabajo lomense, Darío Spampinato. La iniciativa del Ministerio de Ambiente bonaerense dispone la entrega de equipos y la capacitación a estudiantes de escuelas técnicas con orientación en electromecánica y energías renovables en la instalación de paneles fotovoltaicos y termotanques solares, así como en el mantenimiento de estos sistemas de energía renovable, en el marco del proceso de transición energética impulsado por la gestión provincial. En una primera etapa serán alcanzadas 105 escuelas extendiéndose a 178 el año próximo.

A través de Empleo Verde, el Gobierno de la Provincia busca promover la inserción laboral de jóvenes y trabajadores en sectores estratégicos de la transición energética, desarrollar capacidades técnicas locales que reduzcan la dependencia externa y fortalezcan la autonomía energética de los municipios, impulsar la diversificación de la matriz energética provincial, ampliando el uso de energías renovables con impacto social y territorial y la expansión de soluciones renovables en todo el territorio bonaerense e integrar la agenda ambiental con la educativa y productiva, desde una lógica de justicia social y climática.

“Hoy el mundo está discutiendo dónde, cómo, para qué y para quién se genera energía, y esto lleva a grandes cataclismos, por eso hay que recordar que la Constitución nacional dice que los recursos naturales de nuestro país son del pueblo argentino. En ese sentido quiero destacar lo que está sucediendo hoy acá en Fiorito, Lomas de Zamora, como un ejemplo para la Provincia y para el país de cómo bajar las grandes discusiones a aplicaciones concretas, en lugares concretos, en espacios donde se vive, donde se trabaja y donde se estudia”, resaltó Kicillof en la jornada de la que participaron estudiantes, directivos y docentes de las cinco escuelas técnicas alcanzadas por el programa en Lomas de Zamora.

“Este programa forma a nuestros jóvenes para que aprendan un oficio y pongan sus conocimientos al servicio de sus comunidades. Contra viento y marea desde la Provincia estamos acá, pensando políticas públicas que generen laburo, creen oportunidades, transformen realidades”, destacó por su parte la ministra Daniela Vilar, quien además aseguró: “Con Néstor y Cristina, las escuelas técnicas volvieron al centro de las políticas públicas: se recuperaron con más inversión y herramientas. Hoy, el Gobierno nacional las desfinancia completamente, pero nosotros no nos resignamos a este panorama. Queremos jóvenes formados y con oportunidades a mano para los desafíos ambientales e innovaciones productivas que se vienen”.

“Daniela viene llevando adelante la agenda del Ambientalismo Popular, contamos con el apoyo de Axel, y gracias a eso Lomas puede encarar los desafíos que se están planteando en el mundo. Como intendente, en nombre del Gobierno de la Comunidad, gracias por permitirnos soñar con el Lomas del Bicentenario cuidando nuestra Casa Común y el futuro de las familias”, concluyó Otermín.