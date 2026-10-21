Organizadas por el Municipio de Río Grande, representan espacios de reflexión y construcción colectiva para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria.

La intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra, formó parte de las “4tas Jornadas Municipales sobre Cuidados Igualitarios”, impulsadas por el Municipio de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, a través de la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario. La intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra, formó parte de las “4tas Jornadas Municipales sobre Cuidados Igualitarios”, impulsadas por el Municipio de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, a través de la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario.

De la apertura participaron el intendente local, Martín Pérez; la secretaria de Género y Desarrollo Comunitario, Ivana Ybars; y la ex alcaldesa de Bogotá, Colombia, Claudia López. Durante la ceremonia, Magdalena Sierra agradeció “hacer posible este encuentro tan necesario”.

Luego, compartió las características de nuestra ciudad y expresó: “Creemos en un Estado que iguale. En Avellaneda peleamos porque haya igualdad de oportunidades, con distintos programas que hemos ido desarrollando a medida que avanzamos en nuestras políticas públicas”.

“Los gobiernos locales estamos cerca de nuestra gente. Sabemos lo que necesitan”, dijo y añadió: “Este país necesita una nueva mirada, necesitamos encontrar temas que nos unan, y las tareas de cuidado es uno de ellos porque nos trasciende a todos”. Más adelante, Sierra hizo entrega al jefe comunal de la declaración de interés del evento por parte de Avellaneda.

El foro, que se lleva adelante los días 21 y 22 de octubre, cuenta con la participación de la titular del Consejo de Mujeres, Géneros y Diversidad de Avellaneda, Natalia Arlandi, además de referentes municipales, especialistas, universidades y representantes de organismos nacionales e internacionales, con el objetivo de intercambiar experiencias, generar evidencia y fortalecer las políticas públicas de cuidado.

El lema de estas jornadas es “Cuidar mejor nos transforma: aprendizajes, evidencia y desafíos, desde lo local hacia América Latina y el Caribe”, poniendo el foco en los avances en el reconocimiento del derecho de todas las personas a cuidar, a ser cuidadas y a autocuidarse, y en los desafíos para sostener las políticas vinculadas con esta temática.

Durante la primera jornada, Magdalena Sierra formó parte de la “Mesa de Experiencias Locales y Municipales” y disertó sobre Políticas Públicas con Perspectiva de Género y Diversidad.

“Avellaneda es mi lugar. Ingresé al municipio a los 25 años en Obras Públicas. Pasé muchos procesos y por eso puedo señalar la diferencia de tener un proyecto de país que te excluye o incluye”, comenzó diciendo la intendenta Sierra y subrayó “la responsabilidad, como dirigentas, de poder hacer cuando tenemos la oportunidad”. Asimismo, valoró “la importancia de trabajar en equipo porque una individualidad no hace nada”.

También hizo un recorrido por la historia del distrito, Avellaneda como el municipio más importante a nivel industrial del país. En la dictadura, con el proceso de desindustrialización, se destruyó y eso siguió en los años ’90. “Entonces, Jorge Ferraresi era secretario de Obras Públicas y junto a un grupo, empezamos a planificar la ciudad”, recordó la jefa comunal.

A la vez, se refirió a la actualidad del país y el esfuerzo del gobierno bonaerense para asistir a los municipios a pesar del nulo apoyo de nación. “Para poder planificar se necesita presupuesto”, aseguró.

En ese sentido, enfatizó la importancia de contar con recursos propios y, por decisión política, tener un Estado presente y eficiente. “En Avellaneda, el 80% de nuestros recursos son propios. Por eso, las políticas públicas que planificamos, las podemos llevar a cabo para todos”.

La jefa comunal reafirmó el compromiso del Municipio de Avellaneda con el Derecho a la Ciudad, garantizando el acceso al territorio con seguridad, dignidad, salud y justicia social para todos y todas.

“Nuestra forma de hacer ciudad es de la periferia al centro y de los barrios más vulnerables a los otros, así garantizamos que todos puedan vivir en las mejores circunstancias de igualdad”, continuó Sierra.

La jefa comunal dijo que “el cuidado es una responsabilidad compartida entre el Estado y las instituciones”. Detalló cómo Avellaneda consolidó un Sistema de Cuidados presente en cada etapa de la vida, a través de la articulación entre las áreas municipales que abordan la primera infancia, las personas con discapacidad y sus familias, las personas adultas mayores y la prevención de las violencias de género. “Esta política pública democratiza y redistribuye las tareas de cuidado, consolidando un esquema de corresponsabilidad”, sostuvo.

“En Avellaneda nos cuidamos, nos acompañamos y nos tenemos”, finalizó la intendenta Sierra.

Con la participación de Avellaneda en estas jornadas se intercambian experiencias a fin de seguir construyendo una ciudad más igualitaria, donde el cuidado sea un pilar reconocido del desarrollo comunitario.