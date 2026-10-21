“Con Mayra desde el primer día de nuestra gestión nos decidimos y tenemos la convicción de acompañar y potenciar a quienes deciden emprender, trabajar y llevar adelante sus proyectos en nuestra ciudad. Y sabemos que en el contexto dificilísimo que estamos atravesando, el Estado es el que tiene que estar más presente que nunca. No podemos decir lo mismo del Estado Nacional, que le da la espalda a las Pymes, a los comercios y ni qué hablar a los emprendedores”, destacó Mieri, acompañada por la secretaria de Desarrollo Económico, Eva Stoltzing.

La Jefa comunal interina afirmó: “Esta es la alternativa que desde el Municipio y en conjunto con el Banco de la Provincia de Buenos Aires encontramos para poder acompañarlos en esta trayectoria. Porque ustedes saben bien que es mucho el esfuerzo que hace el Municipio para que cada peso que pone el contribuyente vuelva en obras, servicios y en el acompañamiento a quienes siguen decidiendo emprender, trabajar y llevar con orgullo la identidad del ser quilmeño”.

Y finalizó: “Cuentan con un Estado Municipal que quiere acompañarlos y verlos crecer. Yo estoy muy segura que falta poco, mucho menos que antes para que desde un proyecto nacional se vuelva a pensar en cómo profundizar la economía argentina y que el Estado Nacional los pueda acompañar”.

Por su parte, Eva Stoltzing señaló: “Nos pone contentas y orgullosas porque esto tiene que ver con un trabajo que venimos sosteniendo desde hace 6 años. Queremos que Quilmes crezca por sus quilmeños, que el desarrollo quilmeño sea cada vez mayor, y en eso con sus comercios, sus industrias y sus emprendedores creciendo cada vez más”.

A su vez, el director de Banco Provincia y presidente de la empresa Provincia Microcréditos, Alejandro Formento, contó: “Este convenio refleja el trabajo articulado entre la Provincia, el Municipio de Quilmes y las herramientas financieras públicas para acompañar a quienes producen, generan empleo y sostienen la actividad económica en cada comunidad. Nuestro objetivo es ampliar la inclusión financiera y generar más oportunidades para quienes muchas veces encuentran mayores dificultades para acceder al crédito”.

Durante el encuentro, se presentaron las características de la propuesta y se brindó información sobre el financiamiento disponible. El lanzamiento se enmarca en el primer convenio celebrado entre el Municipio de Quilmes y Provincia Microcréditos, mediante el cual el Gobierno local aporta 15.000.000 de pesos para subsidiar la tasa de interés de créditos destinados a trabajadoras y trabajadores independientes y pequeños emprendimientos del distrito.

Esta herramienta permite facilitar el acceso al financiamiento productivo y reducir su costo, acompañando el sostenimiento y crecimiento de los emprendimientos, la actividad económica local y la generación de empleo. La participación municipal permite acercar una alternativa de crédito a quienes desarrollan sus proyectos en Quilmes.

El programa contempla una mayor bonificación de la tasa de interés para los emprendimientos liderados por mujeres, reconociendo que son quienes más emprenden y las que se ven más afectadas en momentos de crisis económica. El convenio forma parte de la línea Convenios Municipales, creada en 2020 como una herramienta de articulación entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, los gobiernos locales, el Banco Provincia y Provincia Microcréditos.

Estuvieron presentes el subsecretario de Desarrollo Económico, Federico D’Angelo; el director general de Promoción de Desarrollo Local, Ariel Domínguez; la jefa zonal del Banco Provincia, Valeria Lembeye; en gerente de la sucursal Quilmes del Banco Provincia, Maximiliano Hessig; los concejales Ramón Arce y Ezequiel Arauz, y emprendedoras y emprendedores vinculados a las áreas de Desarrollo Económico, Mujeres y Desarrollo Social.