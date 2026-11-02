Con un Comité colmado, la Unión Cívica Radical Quilmes celebró el Aniversario 43 del triunfo de Raúl Alfonsín que selló el regreso de la democracia en Argentina. Encuentro del que participaron radicales de todas las épocas, destacándose la presencia de Juan Manuel Casella y Pablo Nicoletti, presidente de la Convención Bonaerense.

Cena de por medio, el radicalismo quilmeño recordó la victoria de Alfonsín y afianzó el futuro del partido centenario. Estuvo todo el arco político radical, quienes coincidieron que el 2027 la UCR debe ir a elecciones con candidato propio y avanzar con un frente común anti Milei.

Entre los presentes se destacó la figura del ex diputado y actual directivo del BAPRO, Fernando Pérez; el ex intendente Fernando Geronés, los dirigentes Ricardo Serna, Juan Villa, los ex concejales Mariano Camaño y Oscar García (actual presidente del Comité UCR Quilmes); las ediles Marcela Gago y Daniela Ferreyra; ‘Nacho’ Colosía, entre otros.