En el marco del 16° aniversario del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner, Emmanuel Santalla compartió una jornada solidaria junto a vecinos de Villa Tranquila y más de 150 militantes, la cual culminó con la inauguración de una plaza que lleva el nombre del exmandatario. El barrio fue urbanizado durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, pero hoy se encuentra en estado de abandono.

La iniciativa surgió a partir de una recorrida previa encabezada por Santalla, donde las y los vecinos manifestaron su preocupación por el estado de abandono del barrio. Ante esta situación se organizó una jornada militante: colocaron juegos infantiles nuevos, instalaron bancos y mesas para los vecinos, se construyó una cancha de futbol tenis, se mejoró la iluminación, se cortó el pasto y se limpió el barrio.

"En un momento donde sabemos que es difícil creer y tener fe, como militantes sabemos también que es fundamental recuperar la autoestima como país para salir adelante. El año que viene nos espera una pelea que no es únicamente electoral, vamos a defender a la Argentina", expresó Santalla.

En ese sentido, agregó: "Tenemos la responsabilidad de estar cerca, acompañar y organizarnos junto a nuestros vecinos. Queremos a Cristina de Presidenta para que nuestros vecinos de Avellaneda vuelvan a tener oportunidades".

El encuentro finalizó con la inauguración formal de la plaza "Néstor Kirchner", un nuevo punto de reunión, recreación e integración para todas las familias de Villa Tranquila.