El ex intendente de Avellaneda y precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Movimiento Derecho al Futuro, Jorge Ferraresi, recibió ayer al intelectual boliviano Álvaro García Linera, sociólogo, quien fuera vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia durante tres mandatos consecutivos, acompañando al presidente Evo Morales.

En la reunión, que se extendió por casi tres horas, los dirigentes dialogaron sobre la actualidad que viven las democracias y los movimientos populares en Latinoamérica.

En los "Encuentros para pensar el futuro", que Ferraresi lleva adelante en los diferentes distritos de la Provincia, suele citar a Linera en su afirmación de que "en momentos de gran incertidumbre económica y social, actuar con moderación política conduce inevitablemente a la derrota. Si un gobierno popular llega al poder y se limita a gestionar de manera más ordenada el desastre heredado, termina decepcionando a sus bases y abriendo paso a extremas derechas de tintes autoritarios. En cambio, está obligado a transformar la realidad con sus decisiones".

Tras el encuentro, Ferraresi agradeció la presencia de Linera y destacó que "su claridad conceptual es imprescindible para pensar y planificar la etapa que viene en la Provincia y en la Argentina".