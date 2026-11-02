Avanza la tercera etapa de los trabajos de ampliación de las instalaciones del Instituto de Formación Docente (ISFD) N° 50 "María Cristina Davini". El proyecto contempla la construcción de seis aulas -distribuidas en dos plantas- y una futura biblioteca, con el objetivo de mejorar las condiciones de cursada de los estudiantes. Allí estuvo el intendente de Berazategui, Carlos Balor, quien visitó el lugar acompañado por la comunidad educativa.

"Recorrimos obras que se programaron durante la gestión del Dr. Juan José Mussi, para realizarse con el Fondo Educativo municipal. Hoy estamos en la etapa final. Pronto las vamos a inaugurar. Seguimos trabajando por un Berazategui y una educación mejores", expresó Balor.

Por su parte, la directora del establecimiento, María Mercedes López, destacó: "Valoramos la importancia que le da el Municipio de Berazategui a la educación superior. Estamos muy contentos".

Asimismo, señaló: "Esta obra mejora las condiciones para los estudiantes de los tres turnos. Contamos con una matrícula numerosa en cinco carreras de Profesorado. Asimismo, muestra la importancia de la inversión municipal para la formación docente en el distrito".