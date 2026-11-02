El dirigente del Frente Renovador de Avellaneda, Armando Bertolotto, analizó la situación política y económica de la Argentina bajo la administración de Javier Milei, evaluó el impacto regional del triunfo de Lula da Silva en Brasil y se refirió a los desafíos del peronismo de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

En una entrevista con Avellaneda Hoy, Bertolotto cuestionó el rumbo del Gobierno nacional y consideró que la Argentina atraviesa un escenario favorable, especialmente por las oportunidades que representan sus recursos energéticos y mineros, pero sostuvo que el oficialismo no está aprovechando ese potencial debido a sus decisiones económicas y políticas.

En ese sentido, destacó el potencial de Vaca Muerta y las reservas de petróleo y gas, además de los recursos estratégicos como el litio y el cobre. Según sostuvo, el país cuenta con condiciones favorables para impulsar su desarrollo económico, pero consideró que la administración de Milei no está aprovechando esa coyuntura.

"Estamos ante la presencia del equivalente a la cosecha anual de tres o cuatro pampas húmedas", expresó el dirigente, al referirse a las posibilidades productivas de la Argentina.

Asimismo, cuestionó la política exterior del Presidente y sus enfrentamientos con distintos países. En particular, criticó las disputas diplomáticas con socios comerciales y manifestó sus reparos frente a lo que definió como injerencias externas que, a su entender, no responden a los intereses estratégicos nacionales.

El triunfo de Lula en Brasil y su impacto regional

Al referirse al escenario político de Brasil, Bertolotto consideró que el triunfo de Lula tiene consecuencias principalmente políticas para la región.

El dirigente también cuestionó la participación de Javier Milei en la campaña electoral brasileña, durante la cual manifestó su respaldo al expresidente Jair Bolsonaro y mantuvo cruces con el mandatario brasileño.

"Yo creo que Lula, como buen líder, le va a responder con la grandeza de los grandes, invitándolo a su asunción", sostuvo Bertolotto, quien también cuestionó la posición internacional del Presidente argentino y su alineamiento con Estados Unidos.

La unidad del peronismo y el escenario electoral de 2027

Uno de los principales ejes de la entrevista estuvo centrado en la reorganización del peronismo y la construcción de una alternativa política para las próximas elecciones presidenciales.

Al respecto, Bertolotto planteó que la unidad del espacio debe construirse a partir de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), con el objetivo de legitimar una conducción y resolver las diferencias internas.

"Obviamente, con unas PASO concurrentes que legitimen una conducción", señaló.

En ese marco, consideró que el armado político debe incorporar a dirigentes de distintas provincias y sectores del peronismo. Entre los nombres que mencionó se encuentran el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; el exgobernador de San Juan, Sergio Uñac; el gobernador bonaerense Axel Kicillof; Sergio Massa y referentes del kirchnerismo.

Además, remarcó la importancia de sumar representantes de Córdoba y Santa Fe para ampliar la presencia territorial del espacio y evitar que la estrategia electoral quede concentrada en determinados distritos.

"Hay que garantizar la presencia en las elecciones del centro y norte del país", sostuvo.

Finalmente, Bertolotto advirtió sobre los riesgos de que las disputas internas y los intereses provinciales condicionen la construcción de un proyecto nacional.

"En vez de una Nación, con estos procederes parecemos una confederación de provincias, cada una cuidando su feudo", sostuvo.

La experiencia del 2023 y el rol de los gobernadores

En ese sentido, Bertolotto sostuvo que la necesidad de construir una estrategia nacional también apunta a evitar que se repita lo ocurrido en las elecciones presidenciales de 2023, cuando, según su análisis, varios gobernadores priorizaron sus propios intereses provinciales y no acompañaron de manera suficiente la candidatura presidencial de Sergio Massa.

“Justamente, la idea es evitar que nuevamente suceda lo que le pasó a Sergio en 2023, cuando muchas provincias hicieron la suya y, cuando llegó la elección a presidente, que realmente define nuestro futuro como país, se desentendieron y ni siquiera le pusieron los fiscales para reponer las boletas”, afirmó.

Además, el dirigente del Frente Renovador planteó una crítica hacia el comportamiento de algunos mandatarios provinciales durante aquella elección. “Yo personalmente pienso que muchos gobernadores que hicieron esto fue porque querían que Massa ganara, pero por lo menos posible. Y las consecuencias las estamos viviendo hoy con estos descerebrados que nos están gobernando”, concluyó.

Avellaneda Hoy