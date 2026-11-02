Lanús Gobierno informa que siguen a buen ritmo las obras del Plan de Pavimentación en distintas calles del distrito, con financiamiento 100% municipal, cuyo propósito es mejorar la circulación vehicular y peatonal, al igual la seguridad vial y la calidad de vida de las y los lanusenses.

En ese marco, se realizaron trabajos de pavimentación en hormigón sobre la calle Emilio Castro entre José Ignacio Rucci e Itapirú, en el barrio Villa Diamante, que también se replicaron en la intersección de José María Moreno y Humahuaca, en Manuel Maza y Murguiondo y en Oliden y Talcahuano. A su vez, se concretó el tomado de juntas de las calles Rucci y Maza, entre otras zonas.

Estas acciones forman parte de una tarea sostenida que lleva a cabo el Municipio, ya que diariamente se desarrollan 11 frentes de obra a lo largo y ancho del distrito: tres de cuadras completas, cuatro de bacheo, dos de tomado de juntas, uno de reconstrucción de cordones y otro de preparación de suelos. El objetivo de la gestión municipal es alcanzar las 150 intervenciones en los barrios Villa Diamante, Villa Giardino y Villa del Valle.

Vale destacar que el Plan de Pavimentación 2024 – 2027 contempla la concreción de obras de asfalto en 800 cuadras completas y 2.000 intervenciones de bacheo en los diversos barrios de la ciudad.