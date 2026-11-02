La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, encabezó un encuentro con vecinos donde se anunció la obra de 54 nuevas cuadras de asfalto para los barrios El Jalón y La Orbea, de Ezpeleta. Durante el encuentro se les presentó el alcance del proyecto, que forma parte del Plan Bianual 2025-2027, impulsado por Mayra Mendoza, que ya lleva más de 1.300 nuevas calles pavimentadas y tiene como meta alcanzar las 1.600 para 2027, con fondos 100% municipales.

"Para mí es una alegría poder compartir este anuncio con nuestros vecinos y vecinas de los barrios El Jalón y La Orbea. Cuando llegamos en el 2019, hablábamos de 3.000 cuadras sin pavimentar. Mayra se comprometió en su primera gestión a llevar adelante 400 cuadras de asfalto. Al día de hoy, después de 6 años de gestión, con orgullo podemos decir que llevamos más de 1.300 cuadras nuevas pavimentadas", afirmó Eva, acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Cecilia Soler, y el secretario de Participación Ciudadana, Fabio Báez.

La Jefa comunal interina agregó: "Cuando hay condición política, planificación y sobre todas las cosas, cuando hay un Estado que piensa que la obra pública es necesaria, se hacen este tipo de transformaciones en los barrios. Porque creo que todos saben que desde el 2023 el gobierno nacional del presidente Javier Milei abandonó a los gobiernos municipales. Por lo tanto, nosotras desde el Municipio no hacemos más que gestionar a partir del aporte que hacen los vecinos y vecinas de Quilmes pagando sus tasas".

Y finalizó: "Decidimos hacer este tipo de obras, para dignificar a cada uno de los barrios. No es lo mismo un proyecto político como el nuestro, basado en el trabajo y en la planificación para poder llegar a cada uno de los territorios, que uno que denuesta la obra pública y abandona a los vecinos. Hoy vamos a iniciar la obra de 54 cuadras nuevas de pavimento. Por eso necesitamos que nos sigan acompañando y que sigamos profundizando un proyecto político que quiere y que ama a su ciudad, y que no va a parar de trabajar hasta verla transformada de punta a punta en cada lugar".

La obra forma parte del Plan Bianual 2025/27, impulsado por la intendenta electa en uso de licencia y actual diputada provincial, Mayra Mendoza, para continuar mejorando la infraestructura y la conectividad de los barrios de Quilmes y dar respuesta a las necesidades de las y los quilmeños.

La actividad se desarrolló en la Sociedad de Fomento Barrio El Jalón, ubicada en Ricardo Rojas 5610, en Ezpeleta Oeste, ante decenas de vecinos y vecinas que se mostraron conformes con la obra, entre ellos, Luisa Vera, que comentó: "Es algo que hace mucho se esperaba y llegó. Que la Intendenta siga adelante y haciendo, que nosotros la vamos a ayudar. A su vez, María Filitow, dijo que "el Municipio está mucho más presente en el barrio". Y Santiago Paoletti indicó: "El asfalto es un avance importante. Va a sumar mucho valor a lo que es el ambiente y el barrio. Es un bien para todos".

En El Jalón y La Orbea, el proyecto contempla la pavimentación de 54 cuadras con hormigón. La obra también incluye la construcción de desagües pluviales, con nuevos sumideros, cámaras y cañerías, lo que mejorará el escurrimiento del agua de lluvia, reducir su acumulación en las calles y disminuir el riesgo de anegamientos.

También se prevén tareas de bacheo en otras 22 cuadras, para recuperar los sectores deteriorados. En conjunto, estas intervenciones permitirán contar con calles más transitables y facilitarán el acceso de servicios esenciales, como ambulancias y recolección de residuos, especialmente durante los días de lluvia, cuando el estado de las calles dificulta los traslados y el ingreso a los barrios.

Participaron también de la actividad el subsecretario de Obras e Infraestructura, Ramiro Beltrani; sus pares de Participación Ciudadana, Facundo Rivero; de Control Ambiental, Iris Bejarano; el director general de Participación Comunitaria de la Secretaría de Seguridad, Carlos Duberle; el director de Industrias, Héctor Pelozo; y el concejal Pedro Gómez, entre otros funcionarios de diferentes áreas.