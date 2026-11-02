Juan Manuel Acuña Martínez obtuvo el primer puesto entre 126 participantes con su poemario Inventario de lo que no se fue. La distinción fue entregada en la ciudad bonaerense de Chacabuco.

El escritor y periodista browniano Juan Manuel Acuña Martínez fue distinguido este domingo 1° de noviembre con el Primer Premio Nacional de Poesía “Elisabeth Claire Rodríguez” 2026, durante una ceremonia realizada en Chacabuco, provincia de Buenos Aires.

El certamen, organizado por la Asociación de Escritores de Chacabuco (ADECH), reconoció su obra Inventario de lo que no se fue, un poemario que explora la memoria, el duelo y la permanencia de los afectos a través de una mirada íntima sobre las ausencias.

Como parte del premio, el autor recibió un diploma y la publicación de 100 ejemplares de su libro, presentado durante el encuentro literario con el acompañamiento de la Subsecretaría de Cultura de Chacabuco.

Acuña Martínez, de 35 años, es actualmente presidente de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), filial Almirante Brown, y desarrolla una activa labor vinculada con la promoción cultural y literaria en el distrito. Además, se desempeña como conductor y productor del programa radial Mañana te cuento, emitido por Zónica+.

La distinción posiciona a un representante de Almirante Brown entre los autores reconocidos a nivel nacional y pone en valor la producción literaria del conurbano bonaerense.