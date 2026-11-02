La Municipalidad de Berazategui invita a la comunidad a participar de las actividades organizadas en el marco del 66° aniversario de la autonomía de la ciudad. Los actos protocolares se realizarán el miércoles 4 de noviembre y el domingo 8 será la gran fiesta popular con el Encuentro Ciudadano en la Plaza San Martín, con propuestas recreativas, patio gastronómico y espectáculos musicales.

La jornada conmemorativa del miércoles 4 comenzará a las 9.45 horas con una Misa de Acción de Gracias en la Parroquia Sagrada Familia (calle 148 entre 13 y 14). Luego, a las 10.30, se desarrollará el acto de homenaje a los autonomistas, en la Plazoleta ubicada en avenida Mitre entre 6 y 7, para reconocer a quienes impulsaron la independencia del distrito y sentaron las bases de su desarrollo institucional.

Domingo 8: Una gran fiesta popular para toda la familia

Los festejos centrales serán el domingo 8 de noviembre, desde las 17.00, en la Plaza San Martín (Av. Mitre entre 6 y 7). En el marco del 35° Encuentro Ciudadano por la Autonomía, habrá actividades recreativas para todas las edades, un patio gastronómico y espectáculos musicales. El cierre estará a cargo de Rodrigo Tapari. En caso de lluvia, el festejo será suspendido.

La celebración, impulsada por el intendente Carlos Balor y organizada por la Municipalidad, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, Recreación, Turismo y Deportes -a cargo de María Laura Lacava-, contará con la participación de distintas áreas municipales, colectividades, emprendedores, instituciones intermedias, industrias locales y establecimientos educativos públicos y privados, que compartirán sus producciones y propuestas con la comunidad.