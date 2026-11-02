Cabe destacar que la ciudad de Quilmes fue declarada la Capital Provincial de la Cerveza, y la jornada contará con una feria y puestos de emprendedores, gastronomía y foodtrucks a precios accesibles, stands de productores cerveceros locales, además de shows artísticos en vivo, sorteos y muchas sorpresas.

La actividad es organizada de manera conjunta entre el Municipio de Quilmes, la Asociación de Productores Cerveceros Independientes de Quilmes; la Cámara de Comercio del Partido de Quilmes y la Cámara de Gastronomía, Hotelería, Turismo y Esparcimiento local, y contará con todos los protocolos de seguridad, fiscalización y limpieza para el disfrute de las y los presentes.