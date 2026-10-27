El Instituto Neurotraumatológico de Alta Recuperación (INAR), ubicado en Bernal (partido de Quilmes), celebra este mes su 36º aniversario, consolidándose como un pilar fundamental en la rehabilitación neurológica y traumatológica de Argentina y países limítrofes.

Fundado el 29 de octubre de 1990, INAR cumple 36 años ininterrumpidos de trayectoria en rehabilitación neurológica y traumatológica en la ciudad Bernal, partido de Quilmes.

INAR nació con la visión de ofrecer una rehabilitación de altísima excelencia, priorizando el bienestar integral del paciente: físico, psicológico y social. Transformándose en un Centro modelo, no sólo en la Argentina sino en todo Sudamérica.



Un centro en constante evolución

A lo largo de 36 años, el centro ha mantenido un firme compromiso con la innovación y la expansión. Hoy, INAR se ha transformado en un Centro Integral con una infraestructura de más de 5.000 m², dotada de la tecnología médica más avanzada y gimnasios de vanguardia.

Sus instalaciones brindan:

* Atención Especializada: Tratamientos personalizados para patologías complejas como ACV, lesiones medulares, esclerosis múltiple, politraumatismos y enfermedades reumatológicas.

* Servicios: Modalidades de atención con internación y un robusto programa de Hospital de Día para rehabilitación ambulatoria integral e intensiva.

Excelencia y accesibilidad

Uno de los distintivos del INAR es su enfoque en el confort y la rápida accesibilidad. El centro cuenta con cómodas habitaciones con alta luminosidad y adaptaciones necesarias para el entrenamiento de los pacientes.

Estratégicamente ubicado cerca de la Autopista Buenos Aires - La Plata, su accesibilidad es clave, la cual se complementa con un helipuerto propio que garantiza la atención rápida y efectiva de pacientes que requieren traslado urgente desde cualquier punto del país o la región.

La confianza depositada por las principales obras sociales y organizaciones de salud son un testimonio sólido de la calidad y el compromiso de la institución, que mira hacia el futuro con el objetivo de seguir marcando una diferencia significativa en la vida de sus pacientes.

“Celebramos un año más acompañando procesos de recuperación con calidad, innovación y compromiso con cada paciente. Gracias a nuestra tecnología, infraestructura y un gran equipo profesional, otorgamos una atención cercana y de alto nivel”, señalaron sus directivos.