La jornada se desarrolló en el Polo Productivo FUNCAT e incluyó la firma de un acuerdo orientado a fortalecer la formación, el trabajo y la inclusión social, además de la apertura de un espacio de lectura junto a otras organizaciones.

En el Polo Productivo FUNCAT se llevó adelante la firma del Convenio Marco de Cooperación y Articulación Institucional entre la Federación Unión Nacional de Cooperativas Argentinas de Trabajo (FUNCAT) y Lesis Argentina Asociación Civil. El acuerdo busca consolidar el trabajo conjunto en materia de formación laboral, producción e inclusión social, mediante el desarrollo de iniciativas y proyectos de cooperación entre ambas instituciones.

La firma representa una instancia de articulación entre el sector cooperativo y las organizaciones de la sociedad civil, con el propósito de promover oportunidades de capacitación, fortalecer los proyectos productivos y contribuir al desarrollo de acciones de impacto social.

Durante la misma jornada, también se inauguró un espacio de lectura y una biblioteca destinada a las infancias, en una iniciativa que contó con la participación del juez Roberto Alfredo Conti, la Cooperativa Cactus y la ONG Fueguitos.

El nuevo espacio tiene como objetivo acercar los libros a niñas y niños, fomentar el hábito de la lectura y generar un ámbito de encuentro y aprendizaje comunitario, reconociendo el valor de la educación y la cultura en el desarrollo de las infancias.

Las dos iniciativas reflejan distintas líneas de trabajo que confluyen en un mismo objetivo: fortalecer la cooperación institucional y promover acciones vinculadas con la educación, el trabajo y la inclusión social. La jornada dejó así un marco de colaboración