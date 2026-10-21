El intendente de Lanús, Julián Álvarez, supervisó el desarrollo del plan de obras para la construcción del nuevo polideportivo del barrio La Maquinita en Gerli, en el predio delimitado por las calles Héctor Guidi, Blanco Encalada, General Madariaga y avenida Raúl Alfonsín, con la finalidad de que los vecinos y las vecinas de la zona puedan aprovechar este sitio con nuevo equipamiento deportivo, urbano y en las mejores condiciones.

“En este espacio, donde hubo una obra abandonada por más de 10 años, vamos a tener un polideportivo con una cancha de pasto, una multideporte, dos de beach vóley y una plaza de recreación, con calistenia y lugares para sentarse y disfrutar en familia. Estamos haciendo asfalto, cambiando luminarias y mejorando la vida de barrio en esta queridísima localidad de Gerli”, manifestó Álvarez durante la recorrida.

En referencia al proyecto, se demolieron las estructuras de viviendas abandonadas ya que la infraestructura que quedó era incapaz de ser utilizada para ese fin, además de que se realizaron tareas de limpieza, de nivelación del terreno y actualmente se construye la nueva cancha multideportes y de fútbol cinco, entre otras acciones.

El lugar también contará con canchas de beach vóley y, al igual que las detalladas anteriormente, tendrán sus correspondientes cerramientos y demarcaciones; se llevará a cabo la ejecución de veredas, senderos, solados y rampas; se colocará nuevo equipamiento urbano, lúdico y deportivo; nuevas luminarias y se incorporarán árboles, arbustos, semillas de césped y sistema de riego, entre otros.

Esta acción forma parte de un compromiso del Jefe Comunal para contar con más sitios públicos de calidad en la ciudad, mientras continúa exigiéndole al Gobierno Nacional la reactivación del Plan de Viviendas tan esperado por los ciudadanos y las ciudadanas del barrio.

También participó de la actividad: la secretaria de Planificación Territorial y Obra Pública, Emilia Aristei; el subsecretario de Hábitat, Julián Olivares; y el concejal David Fernández.