La concejala de Fuerza Patria-MDF Belén Berrueco presentó un proyecto de ordenanza para reducir el pago de TSG, Seguridad e Higiene y Publicidad y Propaganda, ante la crisis económica que vive el sector.

Hoy el Concejo Deliberante de Lanús recibió un proyecto para llevar alivio a los pequeños y medianos comerciantes del distrito. La propuesta, elaborada por la concejala de Fuerza Patria-MDF Belén Berrueco, establece beneficios en las tasas que el municipio le cobra a los comerciantes, con el objeto de paliar la grave crisis que atraviesa el sector por la retracción del consumo.

Los puntos del proyecto:

-Congelar la Tasa de Servicios Generales (TSG) y la Tasa por Inspección en Seguridad e Higiene durante el período establecido en la ordenanza.

-Eximir del pago de los Derechos de Publicidad y Propaganda los anuncios ubicados en el frente, la vidriera o la marquesina del local, así como los elementos publicitarios propios de la actividad utilizados en el establecimiento.

-Reducir un 20% los derechos y contribuciones por ocupación o uso del espacio público correspondientes a la instalación de mesas y sillas en la vía pública y a los puestos de feria.

-Limitar las suspensiones y revocaciones de habilitaciones por falta de pago: durante la vigencia de la ordenanza, no se podrían aplicar por deudas inferiores a 24 meses desde la promulgación de la ordenanza. Se mantienen las obligaciones de seguridad, salubridad e higiene y las facultades de inspección municipal.

-Crear un régimen especial de regularización de deudas municipales, incluyendo obligaciones vencidas antes de su entrada en vigencia, incluso si se encuentran en instancias administrativas, prejudiciales o judiciales.

-Permitir el pago al contado o en hasta 24 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, sin intereses de financiación.

-Aplicar quitas de intereses resarcitorios, punitorios y multas por omisión.

Se espera que el proyecto pueda ser tratado a la brevedad por el cuerpo deliberativo, para acercar un alivio inmediato a los pequeños y medianos comerciantes de Lanús.