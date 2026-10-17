De cara a los comicios del próximo 3 de noviembre, la Lista 10 de la CTA de los Trabajadores presentó sus candidatos nacionales, provinciales y locales en un acto realizado en la Universidad Nacional Arturo Jauretche. La nómina local estará liderada por Gustavo Gil (AJB) y Fabiana Pérez Valdéz (SUTEBA), ambos secretarios generales en funciones de sus respectivos sindicatos de base. Por su parte, el concejal y docente Ezequiel Arauz ocupará el cargo de Secretario de Organización.

"La CTA nació en los '90 peleando contra el ajuste, la traición del menemismo y su continuidad con la Alianza. Siempre mantuvo una postura firme contra la injerencia del FMI y de potencias extranjeras en la política interna", remarcó Arauz, y agrego que en tal sentido, “el objetivo siempre fue aportar a la construcción de un modelo de país basado en el trabajo, la producción y la justicia social”.

El edil y dirigente docente vinculó ese origen de la central con el escenario político actual: "Hoy enfrentamos políticas de ajuste y dependencia muy similares, incluso más estructurales, que buscan destruir las conquistas históricas. Enfrentamos a cualquier gobierno que vaya en contra de los laburantes, de la soberanía y de la distribución justa de la riqueza".

Tras destacar la confluencia de gremios docentes, judiciales, estatales y organizaciones territoriales en el armado local, advirtió que "cada gobierno que ataca frontalmente a los sindicatos, lo hace para avanzar contra los derechos laborales, no para garantizarlos".

En ese sentido, el concejal ratificó la identidad de la CTA como una herramienta ligada al proyecto nacional y popular, señalando que "la autonomía de los trabajadores no supone neutralidad". Asimismo, cuestionó fuertemente las directrices económicas externas: "No hay patria posible cuando las recetas se deciden a miles de kilómetros y no de cara al pueblo".

Cabe recordar que las elecciones de la CTA de los Trabajadores se desarrollarán a nivel nacional el próximo 3 de noviembre, llevando a Roberto Baradel como candidato a secretario general nacional y a Raúl Calamante en el orden provincial.