¿Patria o Colonia? Se realizó en la Universidad Nacional de Quilmes, una charla debate, sobre la coyuntura actual, internacional y regional que estamos viviendo.

Bajo el lema ¿Patria o Colonia?, se presentaron tres destacados expositores, Roxana Guerra, Eric Calcagno y Atilio Boron, quienes reflexionaron junto con organizaciones sociales y populares, entre ellos Nicolás García, Fabio González dirigentes Movimiento Evita de Quilmes sobre los hechos más importantes en la región, un recorrido sobre la elección en Brasil, la elección en EEUU y la política exterior Argentina desde los pueblos originarios, hasta las teorías y prácticas emancipadoras.

También surgió la pregunta ¿Cual es nuestro rol como oposición al modelo económico de Milei?, donde el fuerte ajuste sobre la clase trabajadora cada vez es menos sostenible. destacando la importancia de unidad de los movimientos del campo popular, para poder ofrecer nuevas alternativas y ser una verdadera oposición.