El Municipio de Quilmes financiará con fondos 100% municipales la finalización de la nueva traza del Acceso Sudeste, la obra de infraestructura vial más importante del ingreso al distrito, abandonada por el Gobierno Nacional en 2024.

Según el llamado oficial, se trata de la Licitación Pública Nº 33/2026 - "Acceso Sudeste - Reconfiguración Vial y Entorno", con un presupuesto oficial de $14.117.862.550,22. 3858

Como se ve en los carteles ya colocados en el obrador - “OBRA ABANDONADA POR EL GOBIERNO NACIONAL, REACTIVADA CON FONDOS 100% MUNICIPALES” - la intervención es parte del Plan Bianual 2025-2027 del gobierno local.

La nueva traza está categorizada como autopista con control total de accesos e incluye obras básicas, calzadas principales, vinculación con colectoras pavimentadas, alcantarillas, desagües, puentes, muros de sostenimiento, señalamiento e iluminación.

El objetivo es conectar directamente el sector este del distrito con San Francisco Solano y La Florida, y descomprimir el tránsito que hoy satura los accesos a Bernal y al centro de Quilmes.

Además, desde la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública, a cargo de Cecilia Soler, confirmaron que la obra permitirá recuperar cerca de 4 hectáreas de terreno libre a ambos márgenes para completar los proyectos de urbanización de los barrios Azul e Itatí.

En las últimas semanas avanzó el montaje del nuevo puente peatonal que cruzará la traza principal en proximidades de Av. San Martín, con estructura prefabricada a medida.

La obra forma parte de un plan de ingresos que incluye también la puesta en valor de Av. La Plata, Av. San Martín, la repavimentación de Pasco y Monteverde, y la futura bajada de la Autopista Buenos Aires-La Plata en Ezpeleta.

La titular de Obras Públicas informó que hay cerca de 20 frentes de obra activos en distintas zonas del distrito, con la meta de alcanzar 1.600 cuadras asfaltadas hacia el cierre de la gestión municipal.

Desde el Municipio remarcan en su web oficial: "Esta obra fue iniciada con recursos nacionales y en el año 2024 el gobierno de Milei decidió abandonarla. Desde nuestra gestión, con fondos municipales, nos comprometimos a completar la readecuación y unificación del Acceso Sudeste". 5650