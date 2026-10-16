El despliegue territorial de la Base Operativa La Florida, realizado en conjunto con la Regional Oeste, abarcó barrido, desmalezado y recolección de residuos para mitigar el impacto de los temporales en el barrio.

​En el marco del plan de acción frente a las inclemencias climáticas, la Base Operativa de Villa La Florida encabezó este viernes un operativo de limpieza profundo e higiene urbana en el barrio, con el acompañamiento y soporte estratégico de la Regional Oeste de la Municipalidad de Quilmes.

​Las cuadrillas de la Base Operativa de Villa La Florida en conjunto con la base operativa de la paz y la base operativa de la matera desplegaron sus equipos, maquinarias y personal en puntos clave de la localidad para llevar adelante un trabajo intensivo que resulta prioritario frente al fenómeno climático de El Niño y las alertas por fuertes temporales en la zona.

​Entre las tareas realizadas por la Base Operativa se destacaron:

​Barrido y desobstrucción de calles: limpieza profunda de las arterias principales y secundarias para asegurar el correcto flujo del agua hacia las bocas de tormenta y evitar anegamientos.

​Desmalezado intensivo: corte de pasto y despeje de malezas en veredas, bulevares y terrenos comunitarios para mejorar el escurrimiento pluvial y la visibilidad urbana.

​Recolección de residuos y no domiciliarios: retiro inmediato de restos de poda, escombros y objetos voluminosos para impedir que sean arrastrados por las lluvias y obstruyan los desagües.

​La presencia permanente de la Base Operativa de Villa La Florida en el territorio permite una respuesta rápida y cercana a las necesidades operativas de los vecinos, reafirmando el compromiso del Municipio de Quilmes con la prevención urbana y la preparación comunitaria ante los fenómenos meteorológico adversos .