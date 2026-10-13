El próximo 14 de octubre el espacio "Pluralidad Soberana" organizará un encuentro en un restaurante del centro quilmeño que contará con una importante presencia de vecinos comerciantes y referentes políticos locales, y que ya tiene las entradas agotadas antes de su realización .

La jornada contará con la presencia del sociólogo y analista político Luis Tonelli, nacido en Quilmes Oeste, con estudios en la ciudad, para luego seguir en la UBA de San Andrés y en la Universidad de Oxford, con una amplia trayectoria en el ámbito académico .

Los organizadores contaron que este encuentro reflejará el interés de participar en diferentes ámbitos donde se puedan reflejar variadas perspectivas, con el debate de ideas, abordando aquellos temas que conforman la agenda pública

"Pluralidad Soberana" busca sumar "a nuevos actores sociales generando posibilidades de diálogo e intercambio de opiniones, por eso desde construcción soberana invitamos a conocer y participar de nuestra agenda, entre ellas este ciclo de charlas que tienen antecedentes como fue la visita convocada y organizada por este espacio del sociólogo y analista político internacional, Atilio Borón".