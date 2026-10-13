La intendenta de Quilmes, Eva Mieri, mejoró seis puestos desde diciembre de 2025 en el ranking de CB Global Data.

Según la encuesta realizada del 1 al 4 de octubre de 2026 sobre 607 casos en Quilmes, Mieri alcanzó un diferencial de +9,9%, con 28,2% de imagen positiva (14,9% muy buena y 13,3% buena) contra 18,3% de negativa.

Con un crecimiento de +7,7% respecto a septiembre, se ubica en el puesto 11 sobre 24 intendentes del Conurbano, dentro del grupo de los 8 del medio, siendo uno de los mayores crecimientos del último tramo.