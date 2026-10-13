El próximo miércoles 14 de octubre a las 18 horas se inaugurará en Quilmes el primer local partidario de “Consolidación Argentina”, el espacio político que avala la candidatura presidencial de Dante Gebel.

La inauguración y el lanzamiento local será en la intersección de la avenida Donato Alvarez y Calle 839 de San Francisco Solano y contará con la participación de Juan Pablo Brey y Marcelo Bonomo, que integran la Mesa Nacional de Consolidación Argentina, y de Pedro Villarroel y Eugenio Casielles, quienes forman parte de la conducción provincial, junto a dirigentes locales del espacio e invitados de otros distritos de la Tercera Sección Electoral.

Consolidación Argentina promueve a Gebel dentro de un proyecto de unidad de todos los argentinos, tal como lo ha señalado en reiteradas ocasiones a través de reportajes y mensajes en redes sociales.

En Quilmes un grupo de vecinos y ciudadanos que comparten esa idea de unidad nacional, han comenzado a trabajar nancomunadamente con el fin de ayudar a consolidar su espacio político y nutrirlo de las estructuras electorales necesarias.