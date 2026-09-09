La esquina de 839 y Donato Álvarez en Solano ya no pasa desapercibida, ya que puede verse el primer local partidario del país de Dante Gebel.

Donde antes había un estudio de abogados, ahora hay una esquina pintada de azul, con la cara de Dante Gebel haciendo el gesto de pulgar arriba y la leyenda “Consolidación Argentina 2027 - Solano Quilmes”. Lo impulsan como el primer local partidario del pastor y comunicador en todo el país.

La inauguración oficial está prevista para el sábado 19 de septiembre, con presencia de la mesa provincial.

No será el único movimiento del día. Después del corte de cinta en Solano, la agenda sigue en Quilmes Oeste con una reunión con los coordinadores de cada circuito del distrito.

En el armado también se ven caras algo conocidas. Algunos integrantes de clubes de barrio también vienen acompañando la iniciativa. Y en los pasillos de la política local se menciona a otro nombre con peso: Walter Di Giuseppe, referente quilmeño que hoy integra la mesa de Almirante Brown y tiene llegada directa a Provincia.

“Dante juega y es el fin de los oficialísimos”, dicen.

Detrás de la movida aseguran que está el emblemático referente peronista José “Pepe” Leguizamón, que viene armando en silencio en Quilmes. También hay otros militantes y conocidos dentro del peronismo de Solano en este armado.

Con cartel grande en ochava y mística 2027, Solano se convierte en el punto de partida del gebelismo en el conurbano.