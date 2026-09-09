La empresa cosechó un oro para Quilmes Clásica y distinciones para Andes Origen, Patagonia y Corona 0.0 en los World Beer Awards y el International Beer Challenge 2026

Cervecería y Maltería Quilmes obtuvo siete medallas por la calidad de sus cervezas en dos competencias internacionales de gran relevancia: los World Beer Awards, en su instancia nacional, y el International Beer Challenge. En ambos certámenes participan cervecerías de todo el mundo y las muestras son evaluadas por especialistas de acuerdo con las características de cada estilo.

En los World Beer Awards, Quilmes Clásica recibió la medalla de oro en la categoría International Lager. También fueron distinguidas con medallas de plata Andes Origen Roja, en la categoría Vienna; Patagonia Lager del Sur, en International Lager; y Corona 0.0, en No Alcohol.

Por su parte, el International Beer Challenge, certamen que recibe cervezas de alrededor de 40 países y contempla más de 80 categorías, distinguió a Andes Origen Roja con una medalla de plata en la categoría Vienna. Además, Patagonia Amber Lager, también en Vienna, y Andes Origen Rubia, en American Style Lager, obtuvieron medallas de bronce.

Los nuevos reconocimientos se suman a la trayectoria de dos de las cervezas más premiadas del portafolio de la compañía: Andes Origen Roja y Quilmes Clásica. Además, Corona 0.0 alcanzó su segunda medalla internacional, que representa el tercer reconocimiento obtenido por una cerveza sin alcohol de Cervecería y Maltería Quilmes.

“Estos premios son un gran orgullo porque reconocen el trabajo que realizamos todos los días para elaborar cervezas de calidad y respetar la promesa de sabor de cada una de nuestras marcas. Competir con cervecerías de todo el mundo y volver a ser distinguidos en estilos tan diversos confirma la solidez y la consistencia de nuestro portafolio”, destacó Nacho Suárez, Director Industrial Cervecería y Maltería Quilmes.