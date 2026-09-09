La empresa cosechó un oro para Quilmes Clásica y distinciones para Andes Origen, Patagonia y Corona 0.0 en los World Beer Awards y el International Beer Challenge 2026
Cervecería y Maltería Quilmes obtuvo siete medallas por la calidad de sus cervezas en dos competencias internacionales de gran relevancia: los World Beer Awards, en su instancia nacional, y el International Beer Challenge. En ambos certámenes participan cervecerías de todo el mundo y las muestras son evaluadas por especialistas de acuerdo con las características de cada estilo.
En los World Beer Awards, Quilmes Clásica recibió la medalla de oro en la categoría International Lager. También fueron distinguidas con medallas de plata Andes Origen Roja, en la categoría Vienna; Patagonia Lager del Sur, en International Lager; y Corona 0.0, en No Alcohol.
Por su parte, el International Beer Challenge, certamen que recibe cervezas de alrededor de 40 países y contempla más de 80 categorías, distinguió a Andes Origen Roja con una medalla de plata en la categoría Vienna. Además, Patagonia Amber Lager, también en Vienna, y Andes Origen Rubia, en American Style Lager, obtuvieron medallas de bronce.
Los nuevos reconocimientos se suman a la trayectoria de dos de las cervezas más premiadas del portafolio de la compañía: Andes Origen Roja y Quilmes Clásica. Además, Corona 0.0 alcanzó su segunda medalla internacional, que representa el tercer reconocimiento obtenido por una cerveza sin alcohol de Cervecería y Maltería Quilmes.
“Estos premios son un gran orgullo porque reconocen el trabajo que realizamos todos los días para elaborar cervezas de calidad y respetar la promesa de sabor de cada una de nuestras marcas. Competir con cervecerías de todo el mundo y volver a ser distinguidos en estilos tan diversos confirma la solidez y la consistencia de nuestro portafolio”, destacó Nacho Suárez, Director Industrial Cervecería y Maltería Quilmes.
Acerca de Cervecería y Maltería Quilmes
Cervecería y Maltería Quilmes es una compañía con 135 años en la Argentina que crece junto a su ecosistema. Impulsa y dinamiza el crecimiento económico, social y ambiental del país a través de una agroindustria federal, local y regional que va desde la semilla hasta la botella.Elabora, distribuye y comercializa cervezas, gaseosas, vinos, sidras, espumantes, energizantes, aguas minerales, jugos e isotónicos, en alianza con empresas líderes como PepsiCo, Nestlé, RedBull y Bodegas Cuvillier. De cara a sus consumidores desarrolló Ta Da, la aplicación de envío de bebidas número 1 de Argentina, y de cara a sus clientes, BEES, la plataforma B2B que renueva laexperiencia de compra y mejora el negocio de sus puntos de venta en todo el país a través de la inclusión digital.
La compañía cuenta con más de 5.000 empleados directos en toda la Argentina, además de 10 plantas productivas incluyendo cervecerías y plantas de gaseosas, 1 bodega, 2 malterías, 1 chacra de lúpulo, 1 fábrica de tapas, 9 oficinas regionales de venta y 9 centros de distribución. Además, trabaja con una red de más de 6.000 proveedores PyME y 135 distribuidores abasteciendo más de 300.000 puntos de venta en todo el país.
Desde 2019 es la primera compañía de consumo masivo en migrar su matriz energética a 100% renovable. Para más información visite @cerveceriaymalteriaquilmes.
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