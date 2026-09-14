Junto al gobernador Axel Kicillof, Jorge Ferraresi se reunió con un centenar de compatriotas residentes en el exterior, nucleados en el espacio "Argentinos para la Victoria. Provincia 25".

“El compromiso de quienes viven lejos de nuestra tierra, pero se organizan y militan para que la Argentina recupere el camino del Desarrollo es inspirador. Gracias por la invitación, por las preguntas y por las propuestas. Con Axel reconstruimos la esperanza de vivir en un país mejor”, afirmó Ferraresi en sus redes sociales.