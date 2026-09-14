La Municipalidad de Berazategui avanza con una obra de embellecimiento del espacio público en Av. 24 entre 138 A y 142; y en 141 entre 23 y 24, en Villa España. Los trabajos, que son financiados íntegramente con fondos municipales e impulsados por el intendente Carlos Balor, tienen como objetivo mejorar la infraestructura urbana y la circulación peatonal en la zona.

El arquitecto a cargo de la obra, Jonathan Holasek, informó: “En este momento, nos encontramos en la avenida 24 y calle 139, donde se está llevando a cabo esta obra de embellecimiento del espacio público. Se trata de una iniciativa que en su momento gestionó el Dr. Juan José Mussi y que ahora fue retomada por el intendente Carlos Balor. Esto traerá una mejora muy importante para los vecinos y comerciantes de Villa España, pero también para los barrios Luchetti y Provincias Unidas”.

Asimismo, detalló: “Las tareas consisten en la reconstrucción de las veredas en ambos lados de la Av. 24, la instalación de nuevas luminarias bajas, la reorganización del tránsito y trabajos de forestación. De hecho, también hemos comenzado con la parquización de los espacios verdes. En el marco de la gestión del intendente Carlos Balor, Berazategui sigue avanzando con obras que mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”.

La renovación de veredas, así como las obras de mejoramiento y embellecimiento urbano, se realizan para poner en valor los distintos espacios de la ciudad y favorecer la circulación peatonal de quienes viven y transitan por la zona. Para conocer más obras que avanzan en el distrito, se puede ingresar a berazategui.gob.ar/obrasygestion.