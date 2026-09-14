“La presencia de dispositivos móviles permite acercar el sistema de salud a los barrios, favoreciendo el acceso a controles preventivos, la detección temprana de situaciones de riesgo y la vinculación oportuna con la red de servicios de salud”, sostuvo Álvarez.

El vehículo, que recorrerá semanalmente las distintas localidades de Lanús, cuenta con dos consultorios: uno dedicado exclusivamente a la atención odontológica, con controles, restauraciones (arreglos), aplicación de flúor, tratamiento de caries y extracciones simples; y en el otro se desarrollan controles de salud, oftalmológicos, de nutrición, testeos de VIH – Sífilis, salud sexual, entre otras prestaciones.

Esta nueva adquisición otorga la posibilidad de que las y los lanusenses puedan acceder a estos servicios cerca de sus casas, de una forma más rápida y sencilla, sin necesidad de tener que trasladarse hacia otro lugar.

La jornada también contó atención de medicina general, vacunación del calendario nacional, vacunación antirrábica, control de signos vitales, glucemia y consejería y promoción de hábitos saludables. El mismo continuará durante el martes 15 y domingo 16 de septiembre, de 10 a 14, en el mencionado espacio.