El intendente de Lanús, Julián Álvarez, recorrió el operativo sanitario que se montó en la plaza Leandro N. Alem, del barrio Villa Independencia de Monte Chingolo, donde se puso en funcionamiento el nuevo Colectivo Sanitario que tiene la finalidad de brindar diferentes servicios de salud a los vecinos de cada uno de los barrios del distrito.

“La presencia de dispositivos móviles permite acercar el sistema de salud a los barrios, favoreciendo el acceso a controles preventivos, la detección temprana de situaciones de riesgo y la vinculación oportuna con la red de servicios de salud”, sostuvo Álvarez.

El vehículo, que recorrerá semanalmente las distintas localidades de Lanús, cuenta con dos consultorios: uno dedicado exclusivamente a la atención odontológica, con controles, restauraciones (arreglos), aplicación de flúor, tratamiento de caries y extracciones simples; y en el otro se desarrollan controles de salud, oftalmológicos, de nutrición, testeos de VIH – Sífilis, salud sexual, entre otras prestaciones.

Esta nueva adquisición otorga la posibilidad de que las y los lanusenses puedan acceder a estos servicios cerca de sus casas, de una forma más rápida y sencilla, sin necesidad de tener que trasladarse hacia otro lugar.

La jornada también contó atención de medicina general, vacunación del calendario nacional, vacunación antirrábica, control de signos vitales, glucemia y consejería y promoción de hábitos saludables. El mismo continuará durante el martes 15 y domingo 16 de septiembre, de 10 a 14, en el mencionado espacio.