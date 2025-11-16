“Disfrutamos de esta propuesta que busca promover y acercar diferentes expresiones culturales a nuestros vecinos y vecinas de Lanús. Estamos muy orgullosos de trabajar en la construcción de políticas públicas que ponen en valor la identidad cultural de nuestra ciudad”, manifestó Álvarez.

Durante la actividad, el Jefe comunal charló con los vecinos y las vecinas y remarcó que la Feria del Libro se consolidó como uno de los eventos culturales más importantes de la ciudad.

Cabe recordar que esta iniciativa se presenta bajo el lema “Nos merecemos leer” y cuenta con una nutrida programación que incluye charlas, presentaciones de autores y actividades para todas las edades. También hay exposiciones de pinturas, dibujos y piezas de arte, junto a las muestras especiales Mundos Fantásticos, Mercat Medieval y Mundo de Harry Potter.

El domingo se concretará la tercera jornada y, desde las 19, se presentará la reconocida escritora argentina Mariana Enriquez, referente del género de terror, periodista, docente y vecina de Lanús, quien brindará una charla abierta al público como cierre de la Feria.

También participaron de la recorrida: el secretario de Cultura y Deportes, Alejo Di Carlo y el subsecretario de Cultura, Matías Murabito.