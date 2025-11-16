Quilmes fue escenario de una procesión religiosa multitudinaria que culminó con la entronización de las imágenes de los santos argentinos Cura Brochero y Mama Antula. Miles de fieles participaron del recorrido que comenzó a las 17 horas en la Iglesia del Sagrado Corazón y finalizó en la Catedral de Quilmes, en pleno centro de la ciudad.

La columna de devotos avanzó por las principales calles del distrito, pasando por el cuartel de Bomberos Voluntarios, continuando hacia San José Obrero, y completando un trayecto cargado de simbología y emoción comunitaria.



El evento fue impulsado por la Familia Amas (Almas Misioneras Anónima Solidaria) un movimiento laico que viene trabajando desde hace nueve meses en la difusión de los santos argentinos y en tareas solidarias. Esta fue la decimotercera entronización que realizan en distintas parroquias del país, siempre en coordinación con los sacerdotes de cada comunidad y con el aval del Padre Gustavo Módica . También fue destacado el rol del Padre Pascual,

El grupo, integrado por cerca de 80 personas de diferentes ciudades como Rosario, San Pedro, Mar del Plata, Claypole y Quilmes, se organizó para trasladar las imágenes, preparar la liturgia y entregar los tradicionales pañuelos confeccionados por modistas como recuerdo para los fieles .

Además de su labor espiritual, la organización mantiene un fuerte compromiso social. En las últimas semanas colaboraron con un comedor de Claypole aportando alimentos, y continúan reuniendo pañales para un hogar de ancianos en Añatuya, provincia de Santiago del Estero, donde también realizarán una entronización en diciembre .

La procesión dejó una imagen poderosa: familias completas acompañando las imágenes, jóvenes con pañuelos celestes y blancos, y una comunidad que celebró un hecho de fe que ya quedó marcado en la memoria religiosa de Quilmes.

Una vez más se destacó la presencia del reconocido tradicionalista Quilmeño, Norberto 'Gaucho' Llamas, quien acompaño la emotiva ceremonia en uno de sus destacados carruajes.