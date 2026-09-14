El gremio de municipales de Avellaneda encabezado por Daniel Aversa, realizó este agasajo con la presencia de Carlos Tomada, Roberto Baradel, Gustavo Rollandi y quinientos invitados.

Alrededor de quinientas personas se dieron cita en el Polideportivo Municipal Delfo Cabrera para homenajear la trayectoria de Hugo Yasky, dirigente histórico del movimiento obrero argentino y secretario general de la CTA de los Trabajadores y Trabajadoras. La jornada reunió a dirigentes sindicales, referentes políticos y representantes de organizaciones gremiales de distintos sectores, en un encuentro atravesado por el reconocimiento, la memoria y la militancia.

El reconocimiento, impulsado por el Sindicato Unificado de Municipales de Avellaneda (SUMA), contó con la presencia de Daniel Aversa, secretario general de SUMA; Roberto Baradel, secretario de Relaciones Internacionales de la CTA-T; Carlos Tomada, ex ministro de Trabajo y ex embajador argentino; y Gustavo Rollandi, secretario de Finanzas de la CTA-T, entre otros integrantes de la Mesa Nacional de la Central y dirigentes y referentes de distintos gremios.

En un clima de afecto y compañerismo, Daniel Aversa destacó la importancia de reconocer la trayectoria de quien ha dedicado buena parte de su vida a la defensa de los derechos de los trabajadores. “Homenajear a Hugo es reconocer sus luchas, su coherencia y todo lo que representa para el movimiento obrero”, fue el espíritu de sus palabras.

E hizo uso de la palabra Carlos Tomada, quien puso en valor la dimensión histórica de Yasky y su compromiso con el sindicalismo. Con la mirada puesta en una trayectoria compartida, señaló que había sido un honor tenerlo “al lado y enfrente” y lo definió como “uno de los más grandes dirigentes de la historia del movimiento obrero nacional”.

A su turno, Roberto Baradel destacó el camino recorrido por Yasky en la construcción sindical y política y su aporte a las luchas de los trabajadores. Recordó especialmente sus años al frente de CTERA y SUTEBA, y el papel que tuvo en la construcción de un sindicalismo profundamente comprometido con la educación pública, los derechos laborales y la organización colectiva.

En representación de los trabajadores y trabajadoras municipales, el secretario de Juventud de SUMA, Cristian Gómez, hizo entrega a Yasky de un presente alusivo al encuentro.

“Tenemos que recuperar la capacidad de organización”

El momento central de la jornada llegó con las palabras de Hugo Yasky, quien agradeció la muestra de afecto de los municipales y reivindicó el valor de la organización colectiva en un contexto político y social complejo.

Durante su intervención, Yasky también cuestionó la proscripción del peronismo en la figura de Cristina Fernández de Kirchner y llamó a los trabajadores y a las organizaciones sindicales a recuperar la capacidad de organización y militancia.

En ese sentido, planteó la necesidad de mantenerse unidos y activos para disputar el futuro político del país y ganar en las urnas en 2027. También convocó a fortalecer un proyecto sindical politizado, con la guardia en alto y con capacidad para recuperar la autoestima de un pueblo golpeado, al tiempo que llamó a participar de un plenario del movimiento que lidera Axel Kicillof, a quien señaló como una esperanza para el pueblo argentino.

El desarrollo del encuentro estuvo a cargo de Paula Maitía, subsecretaria de Prensa de SUMA, quien acompañó cada momento del acto y, sobre el final, aportó la música para cerrar la jornada con un clima de celebración y encuentro.

El homenaje a Hugo Yasky dejó así algo más que el reconocimiento a una extensa trayectoria sindical. Fue también una reafirmación de una convicción que atraviesa al movimiento obrero: la organización de los trabajadores sigue siendo una herramienta fundamental para defender derechos, construir dignidad y disputar un futuro con trabajo para nuestro pueblo.