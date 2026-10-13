SÁBADO 17 DE OCTUBRE

CENTRO CULTURAL MAMBO TANGO (Garibaldi 745, Quilmes Ctro.)

20:30 Hrs. CONCIERTO

DÚO Eleonora Orengo (canto)

y Julián Pollini (guitarra)

junto a

José Luis Ripa (percusión)

CANCIONES TRASHUMANTES

Entrada libre y gratuita

Espectáculo a la gorra

Canciones trashumantes, abarca un repertorio muy variado de canciones, que transita por diversos géneros musicales de distintos tiempos y lugares. Un repertorio centrado fundamentalmente en la obra de cantautores argentinos y latinoamericanos (como Violeta Parra, Jorge Drexler, Mercedes Sosa, Víctor Jara, etc.). A manera de entremeses emergen también algunas canciones españolas.

El dúo está integrado por Eleonora Orengo cantante, flautista y educadora musical y Julián Pollini guitarrista y docente, y habitualmente cuenta con la presencia de distintos percusionistas invitados.

El dúo viene realizado presentaciones en distintos espacios y salas de la zona y se presentará por segunda vez en el Centro Cultural Mambo Tango.