Peor que en pandemia: Cerraron casi 1.400 empresas por mes entre enero y julio de este año en el país

12/10/2026 |

Peor que en pandemia: Cerraron casi 1.400 empresas por mes entre enero y julio de este año en el país
Desaparecieron 9.682 empleadores y se perdieron 139.895 puestos de trabajo registrados, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Se trata de una cifra que supera lo acontecido durante la pandemia del 2020 en Argentina

La economía sigue mostrando señales de retracción en el entramado empresarial y el empleo formal. Durante julio, el saldo neto entre altas y bajas dejó 948 empresas menos que en junio, principalmente en los sectores del comercio y la industria manufacturera. En el mismo período se registraron 3.485 trabajadores menos, de acuerdo con los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

Con esos resultados, en los primeros siete meses de 2026 cerraron, en términos netos, 9.682 empresas y se redujo en 139.895 la cantidad de trabajadores registrados. El promedio equivale a casi 1.400 compañías menos por mes.

Las cifras se suman a los datos de la Secretaría de Trabajo, que muestran que en junio el empleo asalariado cayó un 1,5% interanual, equivalente a 147.900 trabajadores menos. La disminución alcanzó tanto al sector privado, con una baja del 1,9% y 121.000 personas menos, como al sector público, donde el retroceso fue del 0,9%, equivalente a 30.500 trabajadores.

En paralelo, creció la cantidad de monotributistas y de asalariados no registrados. En los primeros seis meses del año, el número de monotributistas pasó de 2.190.948 a 2.206.788 en junio. Se trata de un incremento de 15.840 personas, muy inferior a la cantidad de empleos registrados que se perdieron, según consignó Clarín.

Los datos de la SRT, procesados por el Centro de Política Económica Argentina (CEPA), permiten dimensionar el retroceso desde el cambio de gobierno. En noviembre de 2023 había 512.357 empleadores cubiertos por el sistema de riesgos del trabajo. En julio de 2026, la cifra había descendido a 480.067.

La diferencia representa 32.290 empresas menos. En el mismo período, la cantidad de trabajadores registrados incluidos en el sistema cayó de 9.857.173 a 9.419.562, una pérdida de 437.611 puestos de trabajo.

La SRT aclara que las unidades productivas comprenden entidades, empresas u organismos públicos o privados que reúnen a una o más personas trabajadoras y producen bienes o servicios. La cobertura corresponde al seguro de riesgos del trabajo obligatorio.

La evolución de los cierres muestra distintas etapas. Después de partir de 512.357 empleadores en noviembre de 2023, la cantidad de empresas cayó hasta mediados de 2024, en un contexto marcado por la devaluación y el ajuste del gasto público, conocido como la “motosierra”. El impacto se sintió especialmente en la construcción, por la paralización de la obra pública y privada, y también en el empleo público, la industria manufacturera y las organizaciones y sociedades vinculadas al sector público.

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