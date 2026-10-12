Peor que en pandemia: Cerraron casi 1.400 empresas por mes entre enero y julio de este año en el país

En paralelo, creció la cantidad de monotributistas y de asalariados no registrados. En los primeros seis meses del año, el número de monotributistas pasó de 2.190.948 a 2.206.788 en junio. Se trata de un incremento de 15.840 personas, muy inferior a la cantidad de empleos registrados que se perdieron, según consignó Clarín.

Los datos de la SRT, procesados por el Centro de Política Económica Argentina (CEPA), permiten dimensionar el retroceso desde el cambio de gobierno. En noviembre de 2023 había 512.357 empleadores cubiertos por el sistema de riesgos del trabajo. En julio de 2026, la cifra había descendido a 480.067.