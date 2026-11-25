La reconocida novela de la escritora francesa Delphine de Vigan se presenta a partir de las 20 hs. en el teatro municipal de Avellaneda.

Michka, una mujer mayor que comienza a perder las palabras, comparte con Marie y Jerónimo un recorrido por su historia. En ese encuentro se enlazan recuerdos, afectos y la necesidad de agradecer a quienes estuvieron presentes en los momentos decisivos de nuestras vidas.

Con las actuaciones de Beatriz Spelzini, Javier Lorenzo y Antonia Bengoechea y la adaptación teatral y dirección de Juan Tupac Soler y Federico Martínez, Las gratitudes pone en escena una historia sobre la memoria, el paso del tiempo, los vínculos y esas palabras que, aun cuando parecen sencillas, no siempre encontramos la manera de decir.Entradas a la venta por $ 30.000, disponibles en la boletería del teatro, Sarmiento 109 y a través de Plateanet.Los vecinos y vecinas de Avellaneda cuentan con un beneficio especial del 50% de descuento si poseen su Tasa por Servicios Generales al día, presentándose en boletería con su DNI y la última boleta paga de TSG con su comprobante de pago.