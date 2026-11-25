La intendenta en uso de licencia y diputada provincial, Mayra Mendoza, firmó un convenio de cooperación del Ministerio de Europa y de Asuntos Exteriores de Francia destinado a financiar políticas de género, diversidad y erradicación de las violencias.

En reconocimiento a las políticas públicas impulsadas por el Municipio de Quilmes en materia de género, diversidad y erradicación de las violencias, Mayra Mendoza fue invitada a participar de una intensa agenda de intercambio técnico con Seine-Saint-Denis, un importante departamento de la periferia de París con más de un millón de habitantes.

En este marco, firmó un convenio para que el Municipio de Quilmes implemente un proyecto destinado al desarrollo de iniciativas vinculadas a dicha temática. El proyecto —que contempla la puesta en marcha de un observatorio en Quilmes y la creación de un programa de formación laboral para mujeres víctimas de violencias— será financiado en su totalidad por el ministerio francés.

Asimismo, como parte de la agenda política, Mayra estará este viernes 27/11 junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, como panelista en una charla sobre la detención y persecución judicial de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La sede del encuentro en el marco de la campaña internacional Cristina Libre será en la reconocida Maison de l'Amérique Latine, en París. Durante la jornada tendrán una reunión con los diputados nacionales, Sophia Chikirou y Rodrigo Arenas, pertenecientes a Francia Insumisa.

Entre las principales actividades institucionales se destacan encuentros con las máximas autoridades del Consejo Departamental de Seine-Saint-Denis, incluyendo a su presidente, Stéphane Troussel, y a su vicepresidenta, Pascale Labbé; con el alcalde Abdel Sadi de Bobigny, una reunión con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), donde Mayra presentará el Plan Hídrico Social y Ambiental de la Cuenca de los Arroyos San Francisco y Las Piedras y planteará la necesidad de acceder al crédito internacional para llevar adelante esta obra fundamental para un millón de habitantes que viven en la zona.

A su vez, fue expositora del evento “Luchar contra las violencias, miradas feministas de aquí y de allá” en la bolsa de comercio de Bobigny, y oradora principal en la 22 exposición por el 25N Jornada: "Mujeres del Mundo", realizado en el cine público interegional de Bobigny.

Además, la agenda incluye una serie de visitas técnicas a programas y políticas que desarrolla el gobierno local.

"Esta invitación pone de manifiesto todo el trabajo que venimos desarrollando en Quilmes, en materia de internacionalización local y en el diseño e implementación de políticas locales con perspectiva de género", aseguró Mayra, y agregó: "Parte de nuestra lucha es seguir denunciando la proscripción e injusta detención de Cristina, una mujer que hoy está siendo perseguida por el sistema judicial por ser la única capaz de frenar el ajuste y el saqueo del gobierno de Milei".

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