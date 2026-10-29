“Seguimos adelante con la cuarta etapa del Plan Municipal de Bacheo y hoy estuvimos recorriendo la obra en Lavalle y Lamadrid, en Bernal, donde estamos reparando 185 m² de calzada. Con esta intervención ya superamos las 250 reparaciones y recuperamos más de 9.500 m² en todo el distrito con fondos 100% municipales. Cada uno de estos trabajos surge de escuchar a los vecinos y vecinas a través de nuestros canales de atención, ese trabajo de escucha activa nos permite planificar y dar respuestas concretas en cada cuadra”, afirmó Eva, acompañada por el secretario de Servicios Públicos, Sebastián García.

Por su parte, Sebastián García sostuvo que “realizar estos trabajos significa escuchar a los vecinos. Recién estuvimos charlando con los vecinos que reclamaron esta reparación, porque siempre es importante escucharlos para planificar y hacer. Quiero destacar que esto es un esfuerzo importante de la gestión municipal, de la intendenta interina Eva Mieri, siguiendo los lineamientos de Mayra Mendoza”.

Uno de los vecinos del barrio, José Codina, que vive hace 30 años en la zona, comentó: “Son trabajos que esperábamos hace tiempo en la zona y es importante que nos devuelvan lo que nosotros aportamos. Esto es lo que necesitamos y agradecemos el trabajo que están haciendo”.

El Plan Municipal de Bacheo 2026 se realiza con fondos 100% municipales y permite sostener el mantenimiento y la recuperación de las calles de distintos barrios de Quilmes, mejorando las condiciones de circulación y seguridad vial.

En este caso, la intervención en Lavalle y Lamadrid, en Bernal, abarca una superficie de 185 metros cuadrados y contempla la preparación del sector y la colocación de hormigón para reparar la calzada deteriorada. Una vez finalizados los trabajos, la calle permanecerá cerrada por un plazo de 10 a 15 días antes de la habilitación al tránsito para permitir el correcto fraguado del material.

Plan Municipal de Bacheo 2026 – Etapa 4

Durante esta jornada se ejecutaron intervenciones en distintos puntos de Quilmes:

1. Lavalle y Lamadrid, Bernal: reparación de 185 m² de calzada con colocación de hormigón.

2. Avenida Cervantes y Robles / Cipreses: vuelco de hormigón H30.

3. Avenida Cervantes desde El Pejerrey (Iriarte) hasta Otamendi, en La Ribera: trabajos de bacheo y reparación de calzada.

4. Corrientes y 388, barrio Kolynos: tomado de juntas.

5. Lafinur y Camino General Belgrano, Quilmes Oeste: tomado de juntas.

6. Albarracín y Paraguay, Ezpeleta: tomado de juntas.

7. Calles 895 y 831 bis, San Francisco Solano: rotura, levantamiento y colocación de hormigón H30.

8. Calles 895 y 832, San Francisco Solano: rotura, levantamiento y colocación de hormigón H30.

9. Calles 847 y 898, San Francisco Solano: rotura y preparación de calzada.

10. Barrio El Progreso: colocación de reductores de velocidad en los nuevos asfaltos.

Datos generales del plan:

-Más de 250 reparaciones realizadas.

-Más de 9.500 m² de calzada recuperados.

-Financiación 100% municipal.

Estuvieron también presentes en la actividad el director general de Bacheo, Sebastián Rodríguez, y su par de la Regional Bernal, Javier Deluca.