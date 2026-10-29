Lanús Gobierno informa que desde el lunes 2 al sábado 7 de noviembre se llevarán a cabo distintas Jornadas de Autocuidado bajo el lema “Lanús se prepara para afrontar riesgos climatológicos”, donde las y los lanusenses obtendrán información relacionada al fenómeno climatológico El Niño, además de recomendaciones sobre cómo actuar frente a este evento.

El lunes 2, a las 18, se hará en el Club Villa Spínola ubicado en Enrique Fernández N° 750, en Gerli; el martes 3, a las 18:30, se realizará en el Club La Jaula que se encuentra en la calle José María Moreno N° 3301, en Lanús Oeste; mientras que el miércoles 4, a las 18:30, tendrá lugar en la Iglesia Señales, en Gral. Carlos María Alvear N° 4734, en Monte Chingolo y, en simultáneo, se llevará a cabo en el Club Villa Luján, en Pichincha N° 2939, en Lanús Este.

Por otro lado, el día jueves 5 a las 18:30, se montará en el Club Inmigrantes, el cual se sitúa en Cnel. Seguí N° 652, en Lanús Oeste; y, por último, el sábado 7, a las 10, tendrá lugar en la Parroquia Nuestra Señora de los Remedios, en la avenida Cnel. Leonardo Rosales N° 1042, en Remedios de Escalada.

En la actividad, también se brindará un taller de primeros auxilios y manejo de heridas; las y los asistentes también aprenderán a realizar reanimación cardiopulmonar (RCP) y a utilizar correctamente el Desfibrilador Externo Automático (DEA).

Se recuerda que, en caso de lluvia, la actividad quedará suspendida.