La entrega de certificados tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNLZ, en el marco del programa Alfabetización en Comunidad

El Municipio de Lomas de Zamora acompañó la entrega de certificados a más de 170 voluntarios y voluntarias que completaron su formación como alfabetizadores y alfabetizadoras del programa Alfabetización en Comunidad, una iniciativa desarrollada junto con la Provincia de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) y distintas instituciones educativas.

La actividad tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNLZ y reconoció el compromiso de quienes acompañan a vecinos y vecinas en el aprendizaje de la lectura y la escritura, con dedicación y vocación comunitaria.

Durante el encuentro, la secretaria general del Municipio, Aldana Scillama, destacó el trabajo articulado que hizo posible la propuesta: “Convencidos de que la educación es un derecho y de que nunca es tarde para aprender, junto a la Provincia, la Universidad de Lomas, docentes, escuelas y vecinos nos preguntamos cómo podíamos acercar estas herramientas a más personas. Así co construimos Alfabetización en Comunidad”.

Además, expresó su agradecimiento a quienes participan de la iniciativa: “Así que queremos acercar con Federico Otermín un enorme gracias a cada voluntario, a las maestras alfabetizadoras -egresadas de nuestra Universidad- que impartieron cada encuentro y a las directoras de las escuelas de adultos, por ser puente”.

Actualmente, el programa se desarrolla en Santa Catalina, Fiorito, San José, Albertina y Budge, con el acompañamiento de docentes, escuelas, organizaciones sociales y referentes barriales que contribuyen a ampliar las oportunidades de formación en el distrito.

Alfabetización en Comunidad es una política pública impulsada a partir de los objetivos planteados en el Congreso de la Comunidad 2025, que entiende la educación como un derecho fundamental y una herramienta para fortalecer la participación social, educativa y cultural.

La propuesta contempla el acompañamiento pedagógico de estudiantes de cuarto grado de primaria y primer año de secundaria, así como la generación de espacios destinados a jóvenes y personas adultas que necesitan completar sus estudios básicos. A través del trabajo conjunto entre el Estado, la Universidad y las organizaciones del territorio, busca garantizar más oportunidades de aprendizaje para toda la comunidad.

Quienes conozcan a alguien interesado en aprender a leer y escribir pueden consultar los espacios donde se implementa la iniciativa a través de la cuenta de Instagram @educacionlomas.