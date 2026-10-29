Una concejala en un barrio popular reclamando obra pública. Hasta ahí, algo normal, incluso plausible.

El problema es que esa concejala defiende a un gobierno nacional que, sin explicaciones y perjudicando a todos, frenó por completo la obra pública en la Argentina. Por eso, exigir mejoras en el barrio La Matera resulta, como mínimo, contradictorio. Pero a los libertarios les interesan los "likes", no la realidad. No buscan la coherencia ni mejorarle la vida a nadie.

Sería lógico que una concejala se preocupara por el estado de un puente y filmara uno destruido por el que supuestamente - si uno decidiera tomarla en serio - tienen que cruzar los chicos y las familias de La Matera.

El "detalle" es que justo al lado, pegado y completamente habilitado, hay un puente nuevo y en excelente estado, que es el que verdaderamente usan los vecinos. No el que la concejala muestra en sus redes. Porque a los libertarios les interesan los "likes", no la realidad.

La concejala de paseo por barrios que desconoce y cuyos vecinos le desagradan ignora que ese puente nuevo fue construido por trabajadores del programa "Potenciar Trabajo", una iniciativa que el gobierno libertario desmanteló a base de mentiras, estigmatizaciones y denuncias que nunca fueron corroboradas.

Y quizás no era un programa ideal y probablemente era perfectible, pero de un plumazo dejaron sin ingresos ni empleo a un montón de personas, interrumpiendo además esas obras chicas que mejoraban los barrios.

No repusieron nada a cambio. Hablan de capacitación y otras palabras bellas, pero el único objetivo real es recortar, asfixiar y desfinanciar, siempre a cambio de nada. Todo está diseñado para que el puñado de los que más tienen siga acumulando, mientras el resto se queda sin nada.

No hay que engañarse: en barrios como La Matera las necesidades se cuentan por miles. Falta infraestructura, obras, seguridad. Se fortalecer el narco. El hambre y la escasez de trabajo. de changas, de rebusques se sienten con fuerza.

Comer se volvió una complicación y vivir medianamente bien es cada vez más difícil. No hace falta falsear, mentir ni ocultar la mitad de la foto para encontrar cosas que están mal.

Pero a los libertarios les interesan los likes, no la realidad ni mejorarle la vida a nadie.

Ezequiel Arauz

https://www.instagram.com/p/DfDQF4Wyrwo/