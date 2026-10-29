Se realizó en Quilmes otro conversatorio de análisis político, esta vez con la presencia de Felipe Solá. El encuentro fue organizado por la agrupación Pluralidad Soberana, un espacio de encuentro, reflexión y debate sobre la realidad política nacional y latinoamericana.

Durante su exposición, Solá planteó la necesidad de mirar más allá del diagnóstico y empezar a construir una propuesta de país que vuelva a poner en el centro a los trabajadores, los sectores populares y a quienes hoy más están sufriendo las consecuencias del ajuste.

En ese sentido, destacó las experiencias de Lula y Perón, dos dirigentes que entendieron que gobernar significa tomar decisiones, construir poder y mejorar la vida de las mayorías. Habló de la importancia de fortalecer el mercado interno, defender el salario, impulsar el consumo y garantizar una distribución más justa de la riqueza. Porque no puede haber un país justo cuando unos pocos concentran tanto mientras millones de argentinos tienen dificultades para llegar a fin de mes.

También hizo hincapié en la defensa de la soberanía nacional, el cuidado de nuestros recursos naturales y la necesidad de construir un proyecto de gobierno que ofrezca respuestas concretas frente a la crisis económica y social que atraviesa la Argentina.

Destacó "la unidad" del peronismo "n un contexto de tanta confrontación y bronca, necesitamos transformar ese malestar en organización, propuestas y esperanza". "La unidad .agregó- no significa pensar todos igual, sino comprender que hay un proyecto colectivo que está por encima de nuestras diferencias.

Asimismo, reflexionó sobre los desafíos de la comunicación política, la importancia de llegar a la gente con mensajes claros y cotidianos, y la necesidad de utilizar las nuevas tecnologías sin perder el pensamiento crítico, el compromiso y el vínculo humano.

"Como militantes, nos llevamos una idea fundamental: no alcanza con señalar lo que está mal; tenemos que construir una alternativa para volver a gobernar y transformar la realidad de nuestro pueblo. La Argentina necesita recuperar la esperanza, defender su soberanía y construir un futuro con trabajo, producción, justicia social y dignidad. Porque, como nos enseña nuestra historia, nadie se salva solo. La unidad, la solidaridad y la organización popular son el camino para reconstruir una Patria para todos y todas. La unidad vence al conflicto. El desafío es transformar nuestras convicciones en un proyecto colectivo de futuro".