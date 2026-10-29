La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, y el ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, participaron este miércoles de un nuevo operativo de impresión y entrega de Pases Libres Multimodales a vecinos y vecinas, que se llevó adelante en el Centro de Producción Audiovisual (CPA) Leonardo Favio (Chacabuco 600, Bernal). Durante la jornada se imprimieron credenciales tramitadas mediante el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

“Estas jornadas permiten acercar la atención y facilitar el acceso a la gratuidad en el transporte público para las personas con discapacidad, las personas trasplantadas y quienes se encuentran en vista de espera de trasplante, acompañando su movilidad y autonomía. Mientras el gobierno nacional de Javier Milei ajusta y no cumple con la Ley de Emergencia en Discapacidad, nosotras en Quilmes, junto a Mayra, seguimos trabajando para garantizar y ampliar derechos”, destacó Eva Mieri, acompañada por la secretaria de Niñez y Desarrollo Social, Florencia Di Tullio.

El operativo, organizado entre la Provincia y la Secretaría de Niñez y Desarrollo Social comunal, busca dar respuesta a la interrupción del circuito de tramitación derivada de la decisión del gobierno nacional de suspender el acceso del Ministerio provincial a las bases del Registro Nacional de las Personas (RENAPER). Esta restricción afectó a usuarios que dependen del pase para trasladarse.

A su vez, la directora general de Discapacidad local, Romina Olmos, expresó: “En un contexto de emergencia por las decisiones del gobierno nacional de realizar un recorte y ajuste al sector, desde el Municipio, en articulación con el Ministerio de Transporte de la Provincia, trabajamos para poder garantizar este derecho de movilidad en el transporte que consideramos tan importante para todas las personas con discapacidad”.

En tanto, la subsecretaria de Articulación Interjurisdiccional del Transporte, Marcela Passo, aseveró: “Para nosotros es muy importante estar en territorio y en contacto con la gente, poder darles esa cercanía a partir de estos operativos, y que puedan organizarse para realizar esta tramitación de

forma sencilla y ágil, y así tener el Pase Libre Multimodal en el momento”.

El trámite de Pase Libre Multimodal es para personas que cuenten con algún tipo de discapacidad, estén en lista de espera de trasplante o en lista de INCUCAI. Los interesados en obtener el Pase, deben acercarse con la documentación correspondiente (DNI, y Certificado Único de Discapacidad vigente) a la sede de Desarrollo Social, ubicada en la calle Gaboto 624, frente a la estación de Quilmes, de lunes a jueves de 8.30 a 13.30 y los viernes de 8.30 a 11.

En lo que va del año se imprimieron alrededor de 3.000 Pases Libres Multimodales, como parte del trabajo para facilitar el acceso a este derecho, que está establecido por la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Estuvieron presentes la secretaria de Hacienda, Flavia D’Angelo; su par de la Agencia de Ordenamiento Urbano y Vial, Lucas Schuld; los subsecretarios de Desarrollo Económico, Federico D’Angelo, y de Desarrollo Social, Judith Barchetta; la directora provincial de Políticas de Género y Estrategias Inclusivas, Sibila Botti, y los subsecretarios de Provincia de Buenos Aires de Políticas de Seguridad Vial, Eduardo Feijoo, y de Transporte Fluvial y Aeronáutico, Sandra Mayol.