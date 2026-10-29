La intendenta Magdalena Sierra, estuvo en la sede del Cottolengo Don Orione de Avellaneda. Inaugurado en 1935, fue el primero fundado en Argentina. Actualmente, funciona como hogar con centro de día para mujeres con discapacidad.

Sierra participó de la Misa de los miércoles en honor a San José, a cargo del Padre Fernando Guevara, director religioso del lugar, junto a representantes de la institución, el subsecretario de Infraestructura Escolar de Avellaneda, Hugo Duarte, y la directora de Inclusión de personas con Discapacidad, Melisa Chedufau.

Luego, recorrió las obras de remodelación realizadas por el Municipio de Avellaneda para mejorar las instalaciones.

"Es fundamental visibilizar la tarea de estas instituciones y exigir al Gobierno nacional respuestas concretas frente a la emergencia que atraviesa el sector", sostuvo la jefa comunal.

"Nos llena de orgullo que el Cottolengo de Claypole sea uno de los primeros lugares que el Papa León XIV tiene previsto visitar, un reconocimiento que también pone en valor la tarea de toda esta comunidad", expresó Magdalena Sierra, a la vez que reiteró el compromiso de la gestión por seguir trabajando por "una ciudad más justa, inclusiva y solidaria".