“Tenemos un contexto global con muchísimos desafíos por delante, sobre todo para los gobiernos locales. Hablamos de crisis climática, de insatisfacción democrática, de discursos de odio que pretenden romper los tejidos sociales en nuestros territorios. Redes como Mercociudades nos demuestran que los gobiernos locales, con definición política, con trabajo mancomunado y, por sobre todas las cosas, con coraje, vamos a poder ampliar una agenda de integración regional y, sobre todo, a cuidar a nuestros territorios”, señaló Mieri, quien estuvo acompañada por el jefe de Gabinete, Joaquín Desmery, y la directora de Relaciones Institucionales e Internacionales del Municipio, Amparo Sayago.

El Municipio de Quilmes informa que este jueves se llevó a cabo la primera jornada de la reunión del Consejo de Mercociudades, un evento que congregó a más de una veintena de ciudades de Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Uruguay. La actividad se desarrolló en el Salón de los Espejos, de la Casa de las Culturas (Pasaje Papa Francisco -ex Rivadavia- 383, Quilmes), y contó con la participación de la intendenta interina, Eva Mieri, y su par de Niterói (estado de Río de Janeiro, Brasil) y presidente de la Red Mercociudades, Rodrigo Neves. También estuvieron presentes intendentes e intendentas de diversas localidades argentinas y latinoamericanas, que acompañaron las distintas actividades de la jornada, que estuvo enmarcada en el 360º aniversario de la ciudad.

Por su parte, Rodrigo Neves, quien transmitió el saludo del presidente Lula Da Silva a todos los argentinos, expresó: “Me gustaría agradecer la hospitalidad y la acogida de esta hermosa ciudad de Quilmes, y de su administración; a la intendenta Mayra y a la intendenta en ejercicio, Eva, que realizaron una gestión notable, que es una inspiración para todas nuestras ciudades de Brasil y de América Latina. Este es un encuentro muy importante y provechoso, donde firmamos acuerdos internacionales con instituciones de cooperación de todo el mundo”.

En ese marco, el presidente de Mercociudades se refirió a la visita que le realizó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sostuvo: “Manifestamos nuestra solidaridad y comprendemos que los procesos judiciales deben llevarse adelante con respeto al debido proceso legal para que la democracia sea respetada y garantizada en Argentina y en nuestro continente. Brasil y Argentina son dos países hermanos, y tienen una relación comercial muy intensa. Somos grandes socios comerciales. Por lo tanto, no tenemos que buscar motivos para pelear ni para tener ningún tipo de agresión. Necesitamos cooperación”.

A su turno, Amparo Sayago, aseveró: “Para nosotros es una gran alegría y un orgullo que podamos ser anfitriones de este evento, además de que esta reunión se da en el marco de los 360 años de fundación del Municipio de Quilmes, así que es un honor recibirlos, que conozcan la ciudad, y que sepan la gestión transformadora que se viene realizando en el distrito”.

Durante las sesiones del Consejo se presentó un informe de lo realizado en el primer semestre de 2026, así como la agenda pendiente para el resto del año. Se realizaron diversos intercambios y acuerdos en materia política, social, comercial y cultural. Asimismo, se firmaron convenios de cooperción con las organizaciones aliadas: Abuelas de Plaza de Mayo, Gobiernos Locales por la Sostenibilidad (ICLEI), IberCultura Viva y Peace in Our Cities (PiOC), entre otros.

La jornada continuará con un acto homenaje titulado "Memoria Regional: 50 años del Plan Cóndor", en el Museo de Artes Visuales Victor Roverano (Rivadavia 498, Quilmes). Posteriormente, se realizará una visita técnica al Complejo Ecoparque Quilmes (avenida Italia 487), seguida del evento de diálogo regional "Territorios de Cuidados: construyendo desarrollo sostenible con justicia social", en el Teatro Municipal (Mitre 721). La actividad culminará con una visita al Museo de la Cervecería Quilmes (avenida 12 de Octubre y Gran Canaria).

El encuentro seguirá mañana con una nueva jornada en la Casa de las Culturas, que incluirá el Foro de Gobernanza Migratoria, la reunión del Consejo de Mercociudades y un almuerzo con acto institucional en el marco del 360º aniversario de Quilmes.

A lo largo de la jornada estuvieron presentes intendentes y funcionarios de distintas áreas del Gabinete Municipal, de la Provincia; autoridades de Niterói y Esteban Echeverría, así como representantes de ciudades de Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Uruguay, entre ellas: Azul, Carmen de Areco, Colón, Esperanza, La Plata, Lanús, Mercedes, Río Grande, Rosario, San Justo, Santa Fe y Tandil; Belo Horizonte, Juiz de Fora, São Paulo; Concepción, Recoleta; Ciudad de México; San José de los Molinos; Canelones, Lavalleja y Montevideo. También participaron la Secretaría Técnica Permanente de Mercociudades (STPM) e ICLEI (Gobiernos Locales por la Sostenibilidad).